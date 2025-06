Họp lớp gặp lại bạn gái cũ, tôi bị đe doạ vì trót làm một việc

Lúc tôi bước chân vào buổi họp lớp, mọi người đã đến gần hết. Đón chào tôi là những tiếng ồn ào, trêu chọc, trẻ trung giống hệt thời còn đi học.

Nhưng từ lúc nụ cười của tôi chạm vào ánh mắt Phương, kể từ đó, tôi giống như kẻ bị thôi miên vậy. Ngày xưa cũng chính ánh mắt này, Phương từng khiến tôi chao đảo nhiều năm.

Phương ngày trước nổi tiếng được nhiều chàng trai "trồng cây si", trong đó có tôi. Không phải vì quá đẹp nhưng Phương là điển hình của kiểu phụ nữ chẳng có gì ngoài nữ tính. Cô ấy hiền dịu, nhẹ nhàng như sương sớm, vừa yếu đuối, vừa có chút nên thơ khiến ai ở cạnh cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ.

Tôi ôm mối tình với cô bạn suốt thời gian dài, theo đuổi đến tận năm lớp 12 mới được Phương đáp lại. Cũng nhờ mối tình này, tôi sớm trưởng thành hơn tuổi.

Tôi cố gắng học thật giỏi với mục tiêu kiếm thật nhiều tiền để nhanh chóng cưới Phương. Mối tình đầu sâu nặng như thế nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chia tay.

Tôi có những cảm xúc khó tả sau khi gặp lại bạn gái cũ (Ảnh minh hoạ: Sohu).

bạn Hỏi cụ thể tại sao chia tay thì đến bây giờ, chính tôi cũng không rõ nữa. Có thể do khoảng cách địa lý giữa hai trường, có thể do những tranh cãi thông thường của hai người trẻ yêu nhau, hoặc cũng có thể lý giải rằng, đó chỉ là tình yêu tuổi học trò mong manh mới lớn. Lý do chia tay không rõ ràng, chúng tôi lẳng lặng rời xa không một lời oán trách.

Kỷ niệm thì luôn đẹp, đôi khi tôi cũng có ám ảnh nhớ về. Hôm nay gặp lại, tôi quả thật rất nhiều cảm xúc. Phương đi họp lớp cùng chồng nhưng tôi không nhìn ra nét hào hứng, hạnh phúc nào từ cô ấy.

Phương gầy gò, mệt mỏi, ánh mắt vốn đã ướt giờ lại càng buồn bã. Tôi không hiểu sao nhưng sau từng ấy năm, tôi vẫn bị hút vào đôi mắt Phương rất khó thoát ra.

Sau thời gian quan sát, tôi bắt đầu nhận ra lý do tại sao nhìn Phương cứ có nét buồn. Chồng Phương là người đàn ông cao to, gương mặt không tệ nhưng hành động thì hồ đồ, thô lỗ. Anh ta bỗ bã cười nói, thản nhiên cầm tay một bạn nữ của vợ mời rượu và nói đùa nhiều câu rất không phù hợp.

Tôi để ý suốt cả buổi, Phương rất hiếm khi cười, cũng không dám góp ý trước những hành vi thiếu tế nhị của chồng. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra khép nép và thiếu tự tin.

Hỏi dò bạn thân, tôi mới biết Phương rất sợ chồng. Anh ta là tuýp người đào hoa nên nhìn ai cũng thấy lăng nhăng, bất ổn. Đó cũng là người cực kỳ gia trưởng, ghen tuông.

Đi họp lớp là anh ta cố tình giữ vợ và thể hiện quyền hạn của mình. Phương cũng có lần muốn ly hôn nhưng bị anh ta đe dọa nên lại tiếp tục phục tùng. Sau buổi họp lớp đó, tôi nhờ cậu bạn kết nối lại với Phương. Khi đủ tin tưởng, Phương kể tôi nghe nhiều về chuyện gia đình khiến tôi càng cảm thấy thương cô ấy.

Tôi nói tôi có nhiều bạn bè, có thể nhờ luật sư giúp Phương giải quyết ly hôn. Chẳng ngờ, chồng Phương biết được, anh ta đến tận công ty của tôi đe dọa, tung đơn tố cáo tôi cặp kè với vợ anh ta.

Tôi đã ly hôn. Chuyện tai tiếng này không ảnh hưởng đến gia đình nhưng điều tôi e ngại nhất là uy tín của tôi ở nơi làm việc.

Chưa kể, việc này cũng ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của Phương rất nhiều. Tôi đề nghị nói chuyện riêng với chồng Phương nhưng anh ta từ chối thiện chí của tôi. Tôi nhận ra, đây là người đàn ông vô cùng ích kỷ, cục cằn, không thể dùng lời lẽ đơn thuần mà đòi anh ta trở nên hiểu chuyện được.

Anh ta điên cuồng như một nạn nhân thực thụ bị vợ phản bội sau lưng. Tôi nhờ luật sư thúc đẩy nhanh quá trình ly hôn, nhắc Phương mạnh dạn cung cấp bằng chứng để thuận lợi cho cô ấy lúc ra tòa.

Còn về phần mình, tôi chọn cách lùi lại phía sau để giữ an tĩnh cho bản thân, đồng thời bảo vệ Phương khỏi những hiểu lầm do sự nóng nảy từ phía người chồng đem lại.

Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ cuộc nói chuyện với cậu bạn thân, người tôi nhờ kết nối tôi với Phương bữa trước, lại khiến tôi trằn trọc. Cậu ấy hỏi có phải tôi vẫn còn yêu Phương nên mới tìm cách thúc đẩy ly hôn? Có phải tôi đang dựa vào chuyện giúp bạn nhưng thực ra là cầu lợi cho cá nhân?

Nếu như Phương không gặp tôi, nếu như tôi không thúc đẩy thì biết đâu Phương không lâm vào tình cảnh khổ sở, đau lòng như hiện tại? Cậu ấy bảo tôi đã "tạo nghiệp" khi từ đâu xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của Phương, biến cô ấy thành người phụ nữ không đàng hoàng trong mắt mọi người.

Rồi ly hôn thành công, Phương được gì ngoài danh xưng mẹ đơn thân, cuộc sống không ngừng bị chồng cũ gây sự, dọa nạt? Tôi có cáng đáng nổi không?

Phải nói là tôi đã bị sững sờ khi đối mặt với cáo buộc của cậu bạn thân. Có đúng là tôi núp dưới hai chữ "chân thành", tưởng giúp người nhưng lại khiến mọi sự trở nên bung bét.

Tôi có đang "tạo nghiệp" không? Tôi hoang mang quá.