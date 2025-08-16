Hết lòng cưng chiều vợ con, chồng tôi vẫn bị bố mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà

“Số cái Nguyệt quá sướng”, “Tu mấy kiếp mới vớ được chồng giàu”, "Chồng Nguyệt vừa đẹp trai, vừa chiều vợ. Chọn đúng người như thế mới gọi là lấy chồng chứ”…

Vâng, đó là những câu quen thuộc mà tôi đã nghe hơn 6 năm qua. Ai cũng khen chồng tôi tốt, ngưỡng mộ tôi vì may mắn gả đúng người.

Lúc nào người ta cũng thấy tôi ăn sung mặc sướng, mỗi tháng được chồng cho gần trăm triệu đồng tiêu vặt, lại còn đưa đi du lịch thường xuyên, ra nước ngoài mỗi năm vài chuyến.

Nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Còn bên trong thối nát ra sao, chỉ có một mình tôi cay đắng giấu hết.

Lúc mới cưới nhau, vợ chồng tôi tay trắng lập nghiệp ở ngoài đảo. Một mình tôi đi nhờ vả khắp nơi, dựa vào quan hệ để xây căn nhà đầu tiên bên bờ biển. Lúc công việc vận hành êm xuôi, tôi đưa hết cho chồng quản lý hộ.

Sau khi thành công nhờ mô hình kinh doanh nhà nghỉ trên đảo, vợ chồng tôi vui mừng đón con gái đầu tiên ra đời. Từ thời điểm đó, chúng tôi phất lên như diều gặp gió, liên tục thành công trong các dự án mở rộng kinh doanh du lịch.

Chồng tôi liên tục phản bội gia đình nên bị bố mẹ đuổi đi (Ảnh minh họa: TD).

Khi con gái được 3 tuổi, tôi có bầu lần hai. Tôi nghỉ hẳn mọi việc để ở nhà chăm sóc con cái, làm hậu phương cho chồng “chinh chiến” bên ngoài. Lúc đó, anh ấy vẫn là người chồng, người cha tử tế. Rồi chẳng biết từ khi nào, chồng tôi bắt đầu sa vào những cám dỗ bên ngoài.

Tôi bắt quả tang nhân tình đầu tiên của chồng khi đang đưa hai con đi chơi thủy cung. Hôm ấy, chồng nói với tôi rằng, anh phải ra đảo thị sát công việc. Tôi vô tư tin lời chồng rồi sốc đến mức run rẩy khi tận mắt thấy chồng ôm bồ nhí đi mua túi xách hàng hiệu.

Là người phụ nữ có ăn học nên tôi không kêu gào ầm ĩ ngay lúc đó. Tôi lặng lẽ lưu lại bằng chứng, vạch trần tội lỗi của chồng trước mặt cả gia đình. Bố mẹ chồng tôi là người ngay thẳng. Họ rất sốc khi biết việc tồi tệ mà con trai đã làm.

Chồng tôi phải chắp tay xin lỗi trước bàn thờ gia tiên, hứa không bao giờ tái phạm. Tôi đau khổ suốt thời gian dài, đòi ly hôn với chồng liên tục. Nhưng bố mẹ đôi bên khuyên giải, bạn bè cũng nói tôi nên tha thứ vì chồng phạm lỗi lần đầu, thế là tôi dằn lòng mình lại, để các con giữ được mái ấm đủ đầy.

Sau vụ bị bắt ngoại tình, chồng tôi yêu chiều vợ hơn trước. Anh thường xuyên mua hoa, quà tặng tôi, bận việc mấy cũng không bao giờ từ chối yêu cầu của vợ. Đang tiếp khách mà tôi nhờ trông con, chồng cũng bỏ đấy, chạy về ngay lập tức. Thấy chồng nỗ lực chuộc lỗi, tôi cũng nguôi ngoai dần.

Tôi ở nhà chỉ việc ăn ngon, mặc đẹp, mọi thứ đã có bố mẹ chồng và giúp việc hỗ trợ. Chẳng cần đi làm, tôi vẫn có tiền tiêu. Tôi hài lòng với những gì mình có vì thực sự tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người.

Nhưng đúng lúc tôi vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất, viên mãn nhất, chồng lại tặng tôi món quà khủng khiếp hơn cả vụ ngoại tình đầu tiên.

Anh ta cặp kè với cô gái nổi tiếng trên mạng, bị chính người nhà của cô gái kia tố cáo công khai. Lúc bố mẹ chồng cùng tôi đến gặp cô ta, họ đều tăng huyết áp khi nghe “tiểu tam” của con trai mình khoe tin có bầu.

Vừa phản bội vợ, vừa khiến nhân tình có thai, chồng tôi quả là người đàn ông... ưu tú. Ở nhà chiều vợ, cưng con, được cả thiên hạ khen là mẫu chồng hiếm có. Ra ngoài thì chăm sóc bồ nhí cẩn thận, thuê chung cư cao cấp để tiện lén lút hẹn hò, còn chu cấp cho cô gái kia mỗi tháng 15 triệu đồng.

Tôi làm "chính thất" mà bị chồng dắt mũi hết lần này tới lần khác. Tôi tin chồng bao nhiêu, tha thứ cho chồng bao nhiêu cũng không đủ để anh ta giữ lòng chung thủy với mình. Tôi hỏi lý do vì sao anh “cắm sừng” vợ? Anh nhún vai nói: “Chỉ là tìm cảm giác lạ thôi”.

Bao lời thề thốt khi xưa đều tan theo mây khói. Tôi quyết tâm xin bố mẹ chồng được ly hôn. Hai đứa con, tôi sẽ tự nuôi dạy hết. Họ sang tên cho tôi căn biệt thự cũ, bảo tôi chuyển về đó sống. Còn chồng tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, tự xoay xở với cô bồ nhí mang thai.

Bây giờ, vấn đề lớn nhất tôi muốn giải quyết là lấy lại sự nghiệp kinh doanh từ tay chồng. Dù sao anh ta cũng là bố lũ trẻ, tôi không muốn mang tiếng quá bạc tình.

Tôi nên thuê luật sư để đòi lại chuỗi nhà nghỉ, hay giữ quyền tài chính rồi để chồng quản lý tiếp?

Bạch Dương