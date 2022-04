Giúp bạn, bạn cướp luôn chồng - một câu chuyện khiến nhiều người bức xúc

Cô năm nay 29 tuổi, là con gái gốc Hà Nội hiện đang sống tại TPHCM, làm phó phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài. Cô và người bạn thân chơi với nhau từ khi còn nhỏ, mấy mươi năm thân thiết, chẳng bao giờ giấu nhau chuyện gì. Cô bạn lấy chồng trước.

Những dòng tâm sự của người vợ trải dài:

"Ngày mình nhận lời yêu chồng mình, nó còn bảo: "Sao mày yêu thằng ấy? Nhà thì bình thường, cũng không đẹp trai", mình chỉ cười bảo là do duyên số. Tới lúc mình quyết định cưới, nó can ngăn bảo xa xôi này kia. Mình cưới được 2 năm thì nó ly hôn vì chồng nó ngoại tình, rồi dắt con bay vào chỗ mình, nhờ mình giúp đỡ vì không còn ai để nương tựa...

Mình nhiệt tình vất vả đi tìm nhà thuê, giúp nó vào làm cùng công ty với mình, coi như là lo chỗ ăn ở, lo cho công việc, mình còn cho vay tiền nữa. Bạn bè gần nhau thì cũng hay tụ tập ăn uống, đi chơi, nhưng mình không hề biết rằng những lần đi chơi đó, là những lần nó để ý tới chồng mình. Cho tới cuối tháng 3 này, gần một giờ sáng mới thấy chồng mình về, trước đó gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Lúc chồng mình về thì người nồng mùi bia rượu, mình hỏi thì chồng nói thật: "Cái D chuốc say anh, anh đã lỡ... với cái D".

Gần một giờ sáng cô gọi điện, nhắn tin cho chồng đều không thấy trả lời (Ảnh minh họa: Getty Images).

Mình nghe xong thì sốc thật sự, chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, mà cũng chẳng dám khóc to, sợ con mình thức. Đúng chồng mình thật thà nhưng sao sự thật thà này... nó lạ lắm. Cảm giác ấy không biết mọi người có hiểu không.

Sau đó mình bỏ vào phòng dọn đồ, ra thuê khách sạn ở. Mình tắt máy, xin nghỉ phép ở công ty, cắt mọi liên lạc. Một tuần sau thì mình suy nghĩ xong, gọi cả chồng và bạn tới nhà nói chuyện. Càng nói mình càng thấy sợ đứa bạn thân hơn 20 năm của mình, nó vì muốn con nó có bố, muốn một mái nhà, một chỗ ở ổn định trong này và một người chồng chiều chuộng mà sẵn sàng làm những việc ấy, cướp luôn chồng của bạn.

Không biết nó có từng nghĩ là con mình cũng cần có bố, cần có một gia đình hoàn chỉnh không? Còn chồng mình, trước sự việc ấy cũng không một lần từ chối, còn từng nói với nó là muốn ly hôn để tới với nó (nó có ghi âm lại, định đưa chọc tức mình). Tình cảm mấy năm không bằng mật ngọt mấy tháng, mình đã làm đơn ly hôn, giờ đang chờ tòa. Có lẽ nó không biết rằng căn nhà mà nó muốn bước vào là của mình (có từ trước hôn nhân), mà ly hôn xong thì chồng mình sẽ ở nhà thuê cùng với nó".

Những tâm sự viết ra cho nhẹ lòng của cô đã nhận được nhiều sự cảm thông của cư dân mạng. Tất cả đều bức xúc với cách hành xử thủ đoạn, tham lam của người bạn thân, giữa lúc gặp sóng gió trong cuộc đời có người bạn gái mấy mươi năm đưa tay ra giúp mà không biết trân trọng, không hiểu đó là ân nhân, còn ghen tị với hạnh phúc mà bạn đang có, muốn giành giật hạnh phúc ấy về tay mình.

"Chị chị em em cây cà rem cũng giựt. Sợ nhất thứ đó. Ly hôn vì chồng ngoại tình rồi lại muốn giật chồng người khác, không có hậu đâu", một người bình luận.

Cũng đồng tình với suy nghĩ "cái này nó lạ lắm" của người vợ, các thành viên diễn đàn cho rằng lý do bị chuốc say nên lỡ làm bậy của người chồng không đáng tin. Khi bị chuốc say mèm đến không còn lý trí thì có ông nào làm ăn gì nổi. "Chỉ là mỡ dâng miệng mèo thì tội gì không ăn thôi. Đau một thời gian rồi sẽ ổn, cứ cho hai người kia đến với nhau, gieo nhân nào gặt quả ấy" - một ý kiến được nêu ra.

Nhiều người vẫn cho rằng khi xảy ra một chuyện ngoại tình dẫn đến đổ vỡ, ly hôn, người khổ luôn là phụ nữ. Song trong hoàn cảnh này, khi người vợ là người tài chính vững vàng, mọi điều kiện đều tốt, đến cái nhà hai vợ chồng đang ở cũng là của cô ấy thì chồng cô ấy đã quá dại khi vì thú vui nhất thời làm mờ mắt, ra ngoài mèo mỡ với người đàn bà "không có gì chỉ có mỗi đứa con", tâm địa còn thủ đoạn và toan tính. Chính anh ta mới là người mất tất cả.