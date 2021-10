Đừng tự trách mình khi bạn không thể hòa hợp với một người chồng bạo dâm

Dân trí Tình dục là sự thể hiện cao nhất, khăng khít nhất của tình yêu, nhưng nó chỉ đúng là yêu khi trong đó có sự tự nguyện, hòa hợp để thăng hoa từ cả hai người.

Những điều "khác lạ" mà bạn kể về chồng trong phòng ngủ, tôi tin rằng nó không thuộc về số đông. Bạn đừng tự trách mình vì cổ hủ mà đánh mất hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo như những gì bạn tâm sự thì bản thân bạn không hề cảm nhận được hạnh phúc mỗi khi gần gũi chồng, mà đó chỉ là sự chịu đựng.

Bạn chịu đựng để thỏa mãn anh ấy, chịu đựng vì nghĩ rằng ngoài chuyện thiếu hòa hợp tình dục ra, anh ấy là chồng tốt, và yêu bạn. Bạn làm theo những mong mỏi, có thể là yêu cầu của anh ấy, nhưng trong cảm xúc của bạn, trong tâm lý của bạn lại phải gánh chịu những tổn thương.

Bạn ạ, ngoài phòng ngủ anh ấy cho dù có thể hiện là người chồng tốt đi chăng nữa, nhưng bên trong phòng ngủ gieo cho bạn nỗi sợ hãi, mất tự trọng, hoài nghi về nhân phẩm của mình như vậy thì anh ấy chỉ là một người đàn ông ích kỷ đang đặt sự thỏa mãn tính dục trong con người mình lên trên tất cả mà thôi. Nếu thực sự yêu nhau và nghĩ đến cảm xúc của nhau, người ta sẽ có cách lựa trong chuyện gần gũi vợ chồng để cả hai cùng đạt đến đỉnh cao của thăng hoa, hạnh phúc.

Bạn đừng tự trách mình vì đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi thấy bạn làm đúng, mọi sự miễn cưỡng bản thân đều sẽ gây cho chúng ta đau khổ, huống chi hôn nhân là chuyện cả đời người, bạn có thể sống mãi trong đau khổ được không?

Tôi cho rằng chồng bạn là người theo xu hướng bạo dâm, nghiện tình dục, nguyên nhân thì có nhiều, do chấn thương tâm lý, do quá lạm dụng hoạt động tình dục, hay do những uẩn khúc nào đó trong quá khứ. Họ phải tìm đến "cảm giác mạnh" mới có thể đạt được khoái cảm khi "yêu". Từ những mô tả về tâm lý của bạn khi tiếp nhận việc ân ái cùng chồng, thì có thể thấy rằng bạn không phải kiểu có thể hòa hợp với gu tình dục đó.

Đừng tự trách mình cổ hủ nên đánh mất hạnh phúc. Một chút biến tấu, sáng tạo trong phòng ngủ - tốt thôi, nhưng nó cần mang đến sự thoải mái cho cả hai bên, không ai cảm thấy bị ép buộc, không ai cảm thấy nhân phẩm mình bị chà đạp.

Bạn đơn giản là không cùng "kiểu" với chồng. Hãy bước tiếp để tìm người phù hợp hơn, cho bạn đúng những gì bạn muốn, đồng điệu với bạn về quan điểm thế nào là tình dục hạnh phúc. Mong rằng cả bạn và chồng cũ đều sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Phản hồi của độc giả Hoàng Vân