Đến nhà vợ sắp cưới, tôi sững sờ thấy người đàn ông lạ cởi trần trên giường

Tôi năm nay 34 tuổi, từng ly hôn vì vợ cũ không chịu sinh con. Có lẽ vì yêu và cưới quá vội vàng nên chúng tôi chưa hiểu nhiều về nhau. Cô ấy cũng chưa từng nói không hề muốn sinh con, không muốn làm mẹ.

Chỉ sau khi cưới, thấy cô ấy dùng thuốc tránh thai hàng ngày, tôi mới vỡ lẽ. Cô ấy không muốn sinh ra một đứa trẻ rồi tốn công sức, thời gian, tiền bạc với bé.

Quan điểm sống của cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi nghĩ, một gia đình hoàn chỉnh phải có vợ chồng và con cái. Tôi yêu trẻ con, luôn hình dung ra khi có con, mình sẽ là người cha như thế nào.

Khi tôi đề nghị ly hôn, vợ cũ đã khóc. Cô ấy nói tôi không yêu cô ấy, chỉ muốn lấy cô ấy để duy trì nói giống, làm công cụ sinh nở. Suy nghĩ đã khác nhau, nói nhiều cũng vô ích. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc nhanh chóng như vậy, không phải vì hết yêu, mà vì những suy nghĩ quá khác biệt.

3 năm sau ly hôn, tôi gặp Vân - vợ sắp cưới bây giờ. Đó là một buổi sáng sớm trên đường đi làm, tôi thấy một người phụ nữ trẻ ôm con đứng bên đường vừa vẫy tay, vừa khóc. Tôi dừng lại hỏi thăm, mới biết con cô ấy bị sốt cao co giật. Cô ấy gọi taxi nhưng chờ mãi chưa thấy tới.

Bạn gái tôi thấy việc bạn trai cũ ngủ trong nhà mình là bình thường (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi chở mẹ con cô ấy tới bệnh viện. Trên đường đi hỏi thăm mới biết, cô ấy là mẹ đơn thân.

Cô và bạn trai cũ yêu nhau nhưng gia đình bạn trai phản đối vì cho rằng, Vân không xứng với con trai họ. Chàng trai không dám làm trái lời bố mẹ nên quyết định dứt tình. Sau khi chia tay, Vân mới phát hiện mình có thai nên đã sinh con, nuôi con một mình.

Vì không vội nên sau khi đến viện, tôi cũng ở lại xem tình hình ra sao. Kết quả, cô bé bị cúm A, phải nhập viện điều trị.

Mấy ngày sau, trên đường đi làm về, nhớ tới mẹ con Vân, tôi liền mua ít bánh trái vào thăm cô bé. Không ngờ, đúng lúc Vân đang làm thủ tục xuất viện cho con. Vậy là tôi tình cờ vừa đưa mẹ con cô ấy tới viện, vừa đón về nhà. Mối nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Hơn một năm qua lại tìm hiểu, tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn. Tôi thương Vân, khâm phục cả sự mạnh mẽ của cô ấy. Nếu là các cô gái khác, gặp hoàn cảnh như vậy, có khi đã bỏ con không biết chừng.

Còn Vân, tuy ít tuổi vẫn rất có trách nhiệm, không sợ điều tiếng, không sợ khổ sở, một mình nuôi con ở thành phố này thật không dễ dàng. Tôi thật lòng muốn được làm chỗ dựa cho mẹ con cô ấy.

Bố mẹ tôi cũng như tôi, vui vẻ đón nhận mẹ con Vân. Ai cũng có quá khứ, kể cả tôi. Những người từng trải qua biến cố thăng trầm trong đời hẳn sẽ biết cùng nhau vun trồng hạnh phúc. Còn bố mẹ Vân vui mừng đến rơi lệ, nói rằng phúc phận con gái mình vẫn còn tốt.

Chúng tôi dự định cuối năm nay làm đám cưới. Thế nhưng, có một chuyện xảy ra khiến tôi vừa bực mình, vừa lúng túng, không biết mình có nên suy nghĩ lại về việc cưới xin hay không?

Chuyện là tuần trước, tôi có chuyến công tác vào khu vực phía Nam. Vốn dĩ, chuyến công tác kéo dài 8 ngày nhưng đã đẩy nhanh tiến độ 5 ngày là xong. Để tạo bất ngờ cho bạn gái, tôi về mà không báo trước. Từ sân bay, tôi bắt xe thẳng đến phòng trọ của Vân, mang theo rất nhiều đặc sản địa phương và quà cho con gái nhỏ.

Thế nhưng vừa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một người đàn ông đang nằm ngủ trên giường nơi góc phòng. Trên người anh ta chỉ mặc một chiếc quần đùi, không mặc áo.

Trong lúc tôi còn đang bối rối, không biết người kia có phải là anh em hay họ hàng gì với Vân không thì Vân đi chợ về. Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trên giường một cách ái ngại.

Trong góc nhỏ quán cà phê gần đó, Vân cho biết, người đàn ông tôi vừa nhìn thấy là bố của con gái cô. Không hiểu anh ta có thông tin từ đâu, biết cô có một cô con gái. Anh ta tìm gặp, thấy đứa bé đã khăng khăng nhận con.

“Dù gì thì đó cũng là bố của con gái em, em không thể ngăn cản việc anh ấy muốn nhận con và chu cấp cho con. Vả lại, con bé cũng có quyền được nhận sự chăm sóc từ bố ruột của mình”, Vân nói.

“Tất nhiên, anh không có ý kiến gì về việc anh ta nhận con. Vấn đề là ở chỗ mấy hôm vừa rồi, anh ta ở trong phòng em, ăn ngủ cùng em à?”, tôi hỏi cô ấy, trong đầu đã hình dung ra vài cảnh khó chịu.

Nhưng Vân dứt khoát nói rằng, anh ta chỉ ở chơi với con vài ngày, tiện thể ăn cơm cùng mẹ con cô ấy. Hai người họ không hề làm chuyện gì khuất tất, mờ ám. Nếu tôi yêu cô ấy thì phải tin tưởng, đừng ghen tuông hồ đồ.

Nhưng tôi làm sao có thể không ghen? Bạn gái của tôi - người tôi sắp cưới làm vợ - đang cho người tình cũ của cô ấy ăn ở lại trong nhà mấy hôm. Họ từng yêu nhau, từng “thân mật” đến mức có cả con chung. Ai biết được tình cũ gặp lại, họ đã làm những chuyện gì?

Tôi nói với Vân, tôi không muốn ghen tuông vô cớ. Nhưng việc cô ấy cho bạn trai cũ ở trong nhà là điều không nên. Nó thể hiện việc cô ấy không tôn trọng tôi, không coi trọng mối quan hệ của chúng tôi. Kể cả họ có "không làm gì", tôi vẫn thấy rất khó chịu.

Thay vì nói lời dễ nghe để xoa dịu, Vân lại nổi cáu: “Đối với em, anh ấy không còn là gì. Nhưng với con gái em, đó là bố ruột của nó. Nếu anh đã yêu em, chấp nhận lấy một người phụ nữ có con riêng thì anh cũng phải xác định sẽ có những mối quan hệ lằng nhằng kiểu này. Em không thể cấm anh ấy gặp con đẻ của mình được”.

Rõ ràng, cô ấy đang thẹn quá hóa giận phải không? Tôi có nói cấm con gái cô ấy nhận bố không? Tôi có nói không muốn cho hai bố con họ gặp nhau không? Tôi chỉ yêu cầu bạn gái rạch ròi giới hạn với người cũ, chứ không phải anh ta lấy cớ đến gặp con rồi ăn ngủ luôn trong nhà cô ấy.

Tôi còn chưa tức giận, cớ gì Vân lại tức giận với tôi, lại còn nói tôi không đủ bao dung, nhỏ nhen, ích kỷ?

Có phải mối quan hệ của tôi nên dừng lại để cô ấy tái hợp với người cũ, hoặc là có cơ hội gặp một người đàn ông khác bao dung và rộng lượng hơn?