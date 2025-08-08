Đang yêu say đắm nữ đồng nghiệp, tôi hoảng hốt khi biết một chuyện quá khứ

Tôi tên Nam, 24 tuổi, đã đi làm được hai năm sau khi ra trường. Trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, tôi không hề có mối tình nào đúng nghĩa. Không phải vì kén chọn, chỉ là chẳng gặp ai khiến mình rung động thực sự.

Cho đến khi tôi gặp Vy, Vy bằng tuổi tôi, là nhân viên trong công ty, còn tôi mới vào làm. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt ấm áp và cách cô ấy nở nụ cười nhẹ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi tin vào cái gọi là "tình yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Vy được giao nhiệm vụ hướng dẫn tôi công việc trong giai đoạn đầu. Từ những ngày chập chững làm quen với quy trình, tôi lúc nào cũng có Vy bên cạnh. Không chỉ hướng dẫn tận tình, Vy còn luôn để ý đến cảm xúc, trạng thái của tôi.

Cô ấy không nói nhiều lời ngọt ngào nhưng cách cô ấy hỏi tôi có mệt không, có ăn uống đầy đủ không, hoặc chạm nhẹ lên vai khi thấy tôi hơi lơ đãng… lại khiến tôi cảm thấy được sự quan tâm. Tôi chưa từng được cô gái nào chăm sóc kiểu như vậy.

Mối tình đầu của tôi hóa ra là người thứ 3 trong chuyện tình người khác (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Có lần tôi bị cảm, đến công ty với gương mặt phờ phạc. Vy không hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn tôi một gói C sủi và hộp cháo nóng. Cử chỉ nhỏ đó khiến trái tim tôi rung lên những nhịp lạ.

Dù biết giữa chúng tôi vẫn là đồng nghiệp, tôi bắt đầu mời Vy đi ăn, đi uống cà phê, thỉnh thoảng cùng xem phim sau giờ làm như lời cảm ơn. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm, tôi mong chờ nhiều hơn là một lời cảm ơn.

Hôm ấy, trời mưa lất phất sau khi xem phim về. Hai đứa trú mưa dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi. Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt như đọc được suy nghĩ tôi cất giấu bấy lâu. "Nam này, có phải… cậu thích tớ không?".

Tôi chết lặng trong vài giây. Đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái hỏi thẳng như thế. Tôi không giấu được cảm xúc nữa, khẽ gật đầu: "Ừ… thì có thích".

Vy mỉm cười, không có vẻ ngạc nhiên: "Tớ từng nói là chưa có người yêu rồi đấy. Sao không tỏ tình đi?".

Tôi nhìn cô ấy, trái tim đập dồn dập: "Vậy thì… cậu làm bạn gái tớ nhé?".

Cô ấy đồng ý, nhẹ nhàng như thể đã chờ câu hỏi ấy từ lâu. Tối hôm đó, Vy tựa đầu lên vai tôi, còn tôi thầm nghĩ: Đây chính là khoảnh khắc ngọt ngào nhất đời mình. Mối tình đầu ngọt ngào, đơn giản, dịu dàng như tôi từng mơ.

Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Ban đầu, cả hai thống nhất không công khai vì Vy nói công ty không khuyến khích các mối quan hệ tình cảm giữa đồng nghiệp. Tôi tôn trọng điều đó. Nhưng rồi tin đồn bắt đầu lan trong văn phòng.

Một chị đồng nghiệp cũ vô tình hỏi: "Nam, em với Vy có gì không đấy?".

Tôi hơi bối rối, chị ấy mỉm cười rồi nói thêm: "Làm gì thì làm, tránh xa mấy đứa có quá khứ tai tiếng ra. Vy từng là tiểu tam đấy".

Tôi sững người. Trong đầu chỉ kịp nghĩ: Không thể nào, Vy không giống người như thế.

Tôi tìm hiểu thêm, hỏi người chị khác mà tôi tin tưởng. Chị ấy ngập ngừng một lúc rồi thở dài: "Ừ, có thật đó em. Vy từng qua lại với chồng chị Mai, là chị làm cùng công ty mình. Sau một buổi liên hoan, thế nào mà lại có số nhau rồi đi du lịch cùng nữa cơ…".

Câu chuyện xảy ra chỉ khoảng một năm trước khi tôi vào công ty. Nghĩa là nó còn quá gần… và quá khó để xem như chưa từng tồn tại.

Tôi không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Một phần trong tôi không muốn tin bởi Vy, trong hình ảnh tôi từng yêu, luôn là người tinh tế, ấm áp và chủ động trong tình cảm. Một người khiến tôi tin rằng, mình xứng đáng được yêu thương.

Nhưng một phần khác trong tôi lại sợ hãi, sợ rằng quá khứ ấy sẽ lặp lại, sợ mình trở thành nạn nhân tiếp theo. Người ta nói: “Một lần là tai nạn, hai lần là bản chất”. Tôi không dám khẳng định điều gì nhưng tôi cũng không đủ vững vàng để bước tiếp trong nghi ngờ và sợ hãi.

Tôi vẫn yêu Vy, dù biết rõ mình đang đứng giữa lằn ranh của lý trí và cảm xúc. Chỉ là tôi không biết tình yêu có đủ mạnh mẽ để tha thứ cho quá khứ, hay sự tổn thương sẽ khiến tôi mất đi mối tình đầu?

Tôi không rõ lựa chọn của mình rồi sẽ dẫn đến điều gì? Nhưng tôi tin, tình cảm khi đã chân thành thì cũng đáng để suy ngẫm trước khi từ bỏ.

Chỉ là… tôi tự hỏi: Nếu là các bạn, liệu các bạn có thể tiếp tục tin tưởng và yêu một người như Vy không? Câu trả lời nào là đúng cho một chuyện tình từng đẹp đẽ nhưng lại mang trong nó những khoảng mờ quá khứ?