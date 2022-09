Đàn ông có 3 đặc điểm này làm gì cũng dễ được phụ nữ tha thứ

Chủ động quan tâm đến vợ

Phụ nữ dù mạnh mẽ bao nhiêu, khi gặp được đúng người đàn ông quan tâm đến mình, lập tức sẽ biến thành cô gái nhỏ (Ảnh minh họa: Sohu).

Phụ nữ vốn dĩ yếu đuối, nhu mì, họ rất thích được người khác ưu ái. Ngay cả khi họ tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong vẫn luôn mong mỏi một người đàn ông ở bên. Và khi gặp được người đàn ông mình thích, họ sẽ ngay lập tức biến thành cô gái nhỏ.

Vậy mà trong thực tế cuộc sống, nhiều cặp vợ chồng khi bên nhau đã lâu, chồng thiếu quan tâm vợ đã dẫn đến việc chị em thường cảm thấy mình bị cho ra rìa, họ tự lập vỏ bọc cứng rắn để che đậy sự tổn thương bên trong và dần học cách không cần chồng nữa.

Ngọt ngào với vợ

Phụ nữ thích nghe lời nói ngọt ngào nhưng nhiều người đàn ông lại cảm thấy ngượng khi nói những lời đó, bởi họ có thể nghĩ rằng nói chuyện ngọt ngào là hào nhoáng và lẻo mép, không thật.

Thực ra giữa vợ chồng nên nói những lời ngọt ngào. Lời nói ngọt ngào không phải lời lừa dối mà là để đối phương cảm nhận được tấm lòng của bạn. Nếu bạn sẵn sàng nói chuyện ngọt ngào với vợ, điều đó cho thấy bạn sẵn sàng làm hài lòng cô ấy, điều này khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên hòa hợp.

Phụ nữ sống rất tình cảm, chỉ vài lời yêu thương cũng khiến họ hạnh phúc vô cùng. Là một người đàn ông, có thể dùng lời nói khiến người phụ nữ hạnh phúc, và cô ấy sẽ yêu bạn nhiều hơn vì điều đó, tại sao lại không làm?

Giữ lửa yêu mặn nồng

Những cặp đôi có đời sống vợ chồng rộn ràng thì tình cảm sẽ tốt đẹp. Nếu chuyện tình dục hài hòa, tình cảm sẽ thăng hoa. Đối với đàn ông, gối chăn hòa hợp có thể khiến phụ nữ phụ thuộc vào bạn, nhất là khi đã vào độ tuổi trung niên.

Lý do nhiều ông chồng bị vợ bỏ thường là do tính cách, mặt khác là do đàn ông chưa quan tâm đúng mức đến vợ mình. Trong hôn nhân, nếu chồng có thể quan tâm vợ, có thể nói những lời ngọt ngào, và mang đến cho cô ấy đời sống gối chăn đầy đam mê, thì vợ chắc chắn mê chồng như điếu đổ, luôn nhìn anh ấy với thái độ bao dung.