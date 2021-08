Cư dân mạng "phát sốt" với clip "nói yêu kiểu giang hồ"

Dân trí Nếu một ngày đối phương không nói yêu dịu dàng như lẽ thường mà dữ dội hét thẳng vào mặt bạn thì cảm giác sẽ ra sao? Phản ứng của những "người trong nghịch cảnh" sau có thể khiến bạn chết cười.

Đoạn video tổng hợp các pha nói yêu theo cách rất "thái độ" sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã lan truyền chóng mặt và thu hút hàng triệu người xem, ai nấy đều tỏ ra vô cùng thích thú. Ý tưởng thổ lộ yêu thương "chưa từng thấy trong lịch sử" rõ ràng là đã khiến người được nhận yêu thương xém... đau tim.

Clip "nói yêu kiểu giang hồ" đang khiến cư dân mạng thích thú

Clip được đăng lại trên hội nhóm facebook "Bên bển có gì vui" kèm phụ đề tiếng Việt. Chiêu "nắn tâm lý người yêu" qua cách nói yêu "cháy đùng đùng" lập tức khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Giới trẻ thích thú để lại hàng ngàn lời bình luận: "Vui vẻ hông quạu nha!", "Bữa nào thử coi", "Trời, tôi cười xỉu", "Yêu đương riết nó vậy, có ai là người bình thường khi yêu", "Em có làm gì cũng phải "give compliment" nhớ chưa", "Cái khúc "you sure you good?" tôi cười lăn", "Dễ thương quá, không biết mai nên chọn anh nào để thử bài này"...

Giới trẻ thích thú với trend nói yêu rất "thái độ".

Cách đây chưa lâu, dân mạng cũng được phen cười nghiêng ngả với trend "một ngày vợ bỗng nói lời yêu" khi các bà vợ tự nhiên nổi hứng nhắn tin rất tình cảm cho chồng: "Anh là người chồng tuyệt vời, suốt đời này em mãi yêu anh".

Không ít ông chồng "quách tỉnh" đã ngay lập tức nhắn lại những tin mùi mẫn cho vợ vì biết đang "bị" thử lòng, nhưng ối ông "ngỡ ngàng, bật ngửa" rồi nhắn lại kiểu như "lại muốn mua sắm gì à", "bữa nay sốt à?", "sáng vợ ăn nhầm gì thế?"...

Ở nhà mùa dịch, đã xuất hiện không ít "thánh lầy" nghĩ ra những trò đùa khiến cả làng cười ngặt nghẽo, đời sống tình yêu, gia đình nhờ thế cũng thêm phần "mặn" hơn.

Huyền Anh