Chuyện nàng dâu gian nan tìm hạnh phúc bởi mẹ chồng tai quái

Dân trí Có những cặp vợ chồng hôn nhân trắc trở không phải vì họ không yêu thương nhau mà là tình cảm bị thử thách bởi chính sự phản đối và gây khó khăn từ tư tưởng cổ hủ của mẹ chồng.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Một cô gái nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối đăng đàn tâm sự về chuyện tình trắc trở, nhiều sóng gió của mình. Tiếng là có chồng đã 9 năm nhưng chưa một lần làm đám cưới, cô và chồng có con khi chưa được sự đồng ý của nhà chồng, mẹ chồng bắt bỏ thai vì "không môn đăng hộ đối".

Kiên quyết giữ con, cô đã trải qua nhiều khó khăn khi mang bầu 3 tháng thì bị taxi đâm phải, trong khi không có một ai bên cạnh giúp đỡ. Chồng cô sợ gia đình nên cũng không tới chăm sóc vợ. "Khoảng thời gian đó quá đỗi kinh khủng với đứa con gái xa gia đình không người thân thích, những vết thương ở chân rỉ máu mà không dám đi khám vì sợ chụp X quang và bản thân cũng không có tiền dư giả. Mình tự lái xe đi làm, tự bò để nấu cơm, mỗi lần đi vệ sinh phải bám vào thành tường. Lúc đấy mình cũng bị ra máu dọa sảy, mình có báo cho chồng nhưng không được một lời hỏi han. Thời gian ấy mình rất rối trí, cuối cùng mình phải nhờ đến bạn của anh ấy để hỏi ý kiến chồng mình, chồng mình lúc đó cũng rất rối, chỉ biết trốn chạy khỏi mình", cô gái kể lại chuỗi ngày nhọc nhằn, khốn khó với cái thai trong bụng.

Khi cô mang thai được 6 tháng thì chồng cô bình tĩnh lại, thuê cho hai mẹ con chỗ ở tốt hơn. Đến tháng thứ 7 anh đến chăm sóc vợ, chu cấp tiền nong, tiết kiệm đi đẻ, phụ cô rửa bát, giặt đồ, còn cô thì nấu ăn, mua đồ ăn cho gia đình. Đó là khoảng thời gian họ luôn hạnh phúc, tươi cười cùng nhau dù cô biết trong lòng chồng vẫn nhớ bố mẹ.

Khi cô sinh con, bà nội thay đổi suy nghĩ mà chấp nhận 2 mẹ con. Lúc ở cữ cô nhờ mẹ đẻ tới phòng trọ ở cùng vợ chồng cô giúp chăm cháu.

Cháu được 6 tháng bà nội giục về ở với gia đình chồng. Chồng cô rất vui, còn cô thì sắp xếp thuê người ở chăm con và làm việc hàng quán cho ông bà với giá 5,5 triệu. Tổng lương hai vợ chồng hàng tháng cô giữ chỉ có 10 triệu, còn lại lo bỉm sữa.

Bà nội lại đề xuất bà ngoại lên chăm cháu và làm đỡ việc nhà nội nếu không sẽ không có cái đám cưới nào hết, nhưng cô không đồng ý vì thương mẹ, không muốn mẹ vất vả lại mang tiếng ở nhờ.

Cơn ác mộng tiếp tục diễn ra khi bà giúp việc vì quá vất vả, tiền công thấp, lại còn bị mẹ chồng cô gái đành hanh nên xin nghỉ.

Mẹ chồng quay ra tìm cách ép con dâu nghỉ việc, nhưng vợ chồng cô không đồng ý. Cô phải cho con đi gửi trẻ từ lúc 9 tháng tuổi, không ngày nào yên ổn với mẹ chồng, ngày nào cũng bị mắng, bị đuổi đi, mẹ chồng hết mắng con dâu rồi chửi đến nhà thông gia.

"Mình đi làm về vừa địu con vừa nấu cơm, nấu cháo cho con ăn, quét dọn nhà cửa, đổ rác mặc dù bà ấy có thuê người giúp việc riêng. Chồng mình thì từ khi về lại nhà bố mẹ chỉ đi làm về rồi đi đá bóng, chơi bời tụ tập bên ngoài, về nhà nghe mẹ chồng nói xấu ca thán con dâu không làm gì cả, anh ấy cũng phát nản và có định kiến với mình", cô gái kể tiếp.

Câu chuyện lên tới đỉnh điểm khi cô cho con đi tiêm, về nhà con bắt đầu sốt, quấy, cô cả ngày chăm con không ăn gì, 3h chiều đói quá mới dám xuống xin gói mì của mẹ chồng nhưng bà quay ngoắt mặt đi, để cô tự nấu cơm.

Chồng biết con ốm, mang đồ ăn vợ đã nấu lên cho 2 mẹ con, mẹ chồng tức giận la mắng: "Mày là đàn ông không được làm những việc này, việc gì phải hầu cái đứa như nó, nó ở nhà này không tốn một đồng xu, điện nước tao trả mà nó đâu có biết điều còn sai khiến mày bưng cơm rót nước tận mồm chúng nó".

Lòng cô chết lặng. Tiền cô đi làm có 4 triệu, gửi trẻ hết 2 triệu, tiền bỉm sữa, cháo, tiêm cho con đã hết sạch rồi trong khi tiền chồng làm ra thì cho mẹ chồng, một phần trích ra tiết kiệm mua nhà nữa.

Cô lại quyết định bế con ra ở trọ, chồng vẫn qua lại với 2 mẹ con và dấm dúi cho 2 mẹ con 6 triệu/tháng, còn ở chính với 2 ông bà.

Cứ thế qua 6 năm, nhờ tiết kiệm mà bây giờ vợ chồng cô có nhà chung cư nho nhỏ cùng khoản vay mượn nhỏ, con cái học hành đầy đủ. Chồng cô quay lại làm người đàn ông của gia đình.

Một câu chuyện kết thúc có hậu nhưng hành trình đến đích thì quá nhiều tủi nhục và khó khăn. Song cô gái tin rằng chỉ cần hai vợ chồng có lòng tin và yêu thương vững vàng thì không gì là không làm được.

Người ta nói các mối nhân duyên, gặp gỡ trong đời trước giờ xảy ra đều do trời định, do sự sắp đặt từ kiếp trước, có muốn cũng không cản nổi. Trong chuyện yêu và lựa chọn bạn đời của con cái, sẽ tốt hơn nếu bố mẹ chỉ đóng vai trò người tư vấn, đừng can thiệp quá sâu vào cuộc đời của con.

Dù bố mẹ luôn muốn tốt cho đứa con mình đẻ ra, nhưng hãy cố gắng hiểu rằng, ai cũng chỉ có một cuộc đời, yêu con là để con được sống theo cách mà chúng muốn, làm chủ cuộc đời của chúng chứ không phải thô bạo nhúng tay vào nhào nặn theo cách của mình. Sự can thiệp quá đà của cha mẹ với định kiến hằn học nhiều khi lại là vật cản, là sóng gió xảy đến với cuộc đời con lẽ ra đã bằng phẳng, hạnh phúc hơn.

Huyền Anh