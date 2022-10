"Chồng yêu, đừng đợi em tối nay, em ngủ nhà bạn thân"

Nếu bạn chọn cách sống không chung thủy, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt.

Thảo My trở thành kẻ phản bội vì một sự bốc đồng. Thay vì quay đầu lại, cô ấy lại chọn cách lừa dối chồng mình, phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, chính chồng Thảo My phát hiện và đuổi cô ấy ra khỏi nhà.

Chồng thật thà, hôn nhân vô vị

Thảo My là một cô gái rất sôi nổi. Khi còn đi học, cô thích kết bạn và giao du với nhiều người. Lên đại học, không có ai quản, Thảo My càng sống thoải mái hơn, có nhiều bạn trai, bạn gái. Tốt nghiệp đại học, Thảo My nhanh chóng tìm việc để ở lại thành phố vì không muốn về quê chịu sự kiểm soát của bố mẹ.

Trong công ty, Thảo My gặp Hoàng Cương. Hoàng Cương là người đàn ông trung thực và ân cần. Anh đặc biệt chăm sóc Thảo My khi hai người thành một đôi. Thảo My cũng rất trân trọng mối quan hệ này. Cả hai ở bên nhau được ba năm, Hoàng Cương được thăng chức, và trong bữa tối ăn mừng, Thảo My đã đề xuất ý tưởng kết hôn.

Thực ra Hoàng Cương đã có kế hoạch cầu hôn nhưng không ngờ Thảo My lại nói trước. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho hôn nhân.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết hôn, cả hai sống hạnh phúc trong căn hộ riêng, nhưng sau một thời gian dài, Thảo My cảm thấy cuộc sống như thế này hơi buồn tẻ. Hoàng Cương quá chân chất, không hiểu chuyện tình cảm nên có vẻ hơi vô vị trong mắt Thảo My.

Tình cờ phản bội nhưng không biết quay đầu

Thảo My không phải là người có thể sống một cuộc sống phẳng lặng êm đềm. Khi yêu, cô vẫn giữ liên lạc với nhiều bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập đi chơi. Chỉ là lúc đó cô quan tâm đến Hoàng Cương nhiều hơn nên sẽ nói với anh mọi chuyện.

Nhưng giờ cả hai đã kết hôn, Thảo My không còn tâm lý dè dặt như xưa. Thỉnh thoảng cô muốn chồng cùng đi chơi với cô và chúng bạn, nhưng Hoàng Cương từ chối, còn dặn dò cô đừng mải chơi quá khiến cô ngày càng cảm thấy mất hứng. Dần dần, cô không còn quá coi trọng Hoàng Cương và sẵn sàng để mặc chồng ở nhà để đi chơi một mình.

Hoàng Cương có thể nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của vợ, anh cũng tích cực nhìn nhận lại bản thân, cố gắng thích nghi với thói quen sinh hoạt và tính cách của vợ, nhưng Thảo My không đủ kiên nhẫn để cho chồng thời gian.

Đi chơi với bạn bè, Thảo My thường than thở: "Chồng mình như ông già, rủ đi bar thì nói môi trường ở đấy không tốt, ngày nào ở nhà cũng bắt tối ngủ sớm sáng dậy sớm, nhàm chán hết sức chịu đựng".

Bạn bè tỏ ý đồng tình với Thảo My, cô lại càng thấy nhìn nhận của mình về chồng là đúng. Trong một lần vui quá đà, hôm sau tỉnh dậy, Thảo My phát hiện mình và một trong số những người bạn trai đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân.

Thảo My ban đầu rất hoảng sợ, nhưng khi định thần thì nghĩ rằng Hoàng Cương chưa hề biết gì, chuyện chưa biết thì chẳng thà coi như chưa có.

Người bạn trai liên tục xin lỗi và tặng quà khiến Thảo My dần có cảm giác hưng phấn, mê đắm và mất kiểm soát. Cô đã thay đổi từ tình cờ ngoại tình sang ngoại tình có chủ ý, dù mỗi khi nhìn Hoàng Cương, cô lại trào dâng cảm giác tội lỗi.

Giấy không gói được lửa

Hoàng Cương vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là hành vi của Thảo My gần đây rất mất tự nhiên mỗi lần ra ngoài chơi với bạn bè. Anh chú ý nhiều hơn đến hành trình của vợ.

Thảo My không nhận ra sự nghi ngờ của chồng, vẫn tiếp tục nói dối là đi chơi với bạn để tới gặp nhân tình. Cô dùng nhóm bạn gái như tấm lá chắn mọi lúc. Bất cứ khi nào ra ngoài, cô đều đăng ảnh chụp mình và đám bạn gái tiệc tùng. Hoàng Cương thấy vậy chỉ biết dặn Thảo My chú ý an toàn và về nhà sớm. Thảo My vui mừng cảm thấy mình sẽ không bao giờ bị phát hiện, cho đến một ngày...

Thảo My lại bảo đi chơi cùng nhóm bạn. Hoàng Cương cố ý hỏi đó là những ai, Thảo My đưa đại một cái tên bạn thân rồi thản nhiên rời nhà đến chỗ bạn trai. Sau nửa giờ, như thường lệ, cô đăng một bức ảnh tiệc tùng cùng nhóm bạn mà mình đã chụp từ trước.

Hoàng Cương đợi ở nhà cho đến tối. Dù biết rằng Thảo My có thể sẽ không quay lại nhưng anh vẫn gửi cho cô một tin nhắn hỏi: "Bao giờ em về?". Sau đó anh đến nhà người bạn mà Thảo My đã nói tên.

Ngay khi đậu xe ở tầng dưới, anh nhận được tin nhắn của vợ: "Tối nay đừng đợi em, em ngủ nhà Hải Vân". Hoàng Cương gõ cửa nhà cô bạn thân Hải Vân của Thảo My. Chỉ có cô bạn ra mở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vợ anh tất nhiên không có ở đó.

"Thật trùng hợp, anh cũng đang ở nhà Hải Vân", Hoàng Cương nhắn lại cho vợ.

Thảo My gọi lại ngay cho chồng nhưng Hoàng Cương cúp máy (Ảnh minh họa: Sohu).

Lần này Thảo My không trả lời mà gọi điện trực tiếp. Hoàng Cương cúp máy ngay lập tức, quay xe về nhà. Thảo My vội vàng trở về. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Cương, cô biết rằng ngày đó cũng đã đến.

Hoàng Cương giận dữ đuổi Thảo My ra khỏi nhà, ném vào mặt cô những hình ảnh cô đi hẹn hò riêng với đàn ông mà anh đã thuê người chụp lại bấy lâu.

Chưa ai quy định hôn nhân phải như thế nào, chuyện cưới xin là chuyện của hai người, nhưng có một sự thật mà ai cũng nên hiểu, đó là khi để người thứ ba xen vào, thì cuộc hôn nhân đó sắp kết thúc.

Đừng ảo tưởng rằng lỗi lầm của bạn có thể được tha thứ, cũng đừng ảo tưởng rằng bạn có thể dễ dàng quay về với gia đình chỉ cần bạn quay đầu. Hôn nhân khoác thêm một lớp trách nhiệm cho hai người. Khi bạn kết hôn rồi làm điều sai trái, thiệt hại to lớn hơn rất nhiều, và cái giá bạn phải trả lúc này sẽ khiến bạn không còn cười nổi.