Chồng chỉ đưa 10 triệu đồng/tháng, tôi nghi ngờ lương của anh đi về đâu

Tôi lấy chồng muộn. Năm đó, cả hai đều ngoài 30, tuổi không còn trẻ để lựa chọn mộng mơ.

Chúng tôi quen nhau qua mai mối, nhìn vào hồ sơ thì anh có công việc ổn định, đang làm ở một ngân hàng lớn, thu nhập anh nói khoảng 30 triệu mỗi tháng.

Con số ấy khiến tôi thấy yên tâm phần nào. Tôi cũng có khoản tiết kiệm riêng, còn anh đã có sẵn nhà do bố mẹ mua cho, chỉ còn vướng khoản nợ nội thất 500 triệu đồng.

Anh bảo: “Cưới xong, em lo xe cộ, anh sẽ lo trả nợ”. Tôi nghĩ cũng hợp lý, vậy là chúng tôi bước vào hôn nhân.

Thế nhưng, đời sống vợ chồng không đơn giản như những phép tính chia đôi.

Chồng luôn giữ kín chuyện tiền bạc với tôi (Ảnh minh họa: KT).

Sau cưới, căn nhà chung cư kia bị coi là bất tiện vì quá xa nơi làm việc. Anh và bố mẹ quyết định bán, được 1,7 tỷ đồng. Anh lấy 500 triệu đồng trả nợ ngân hàng, số còn lại gửi thẳng cho mẹ với lý do để ông bà mua đất ở quê, bán đi lấy lãi rồi sẽ mua lại căn khác trên này.

Từ đó đến nay được 5 năm, số tiền ấy vẫn nằm trong sổ tiết kiệm mang tên mẹ chồng, chưa hề mua mảnh đất nào. Ông bà lấy lãi để trả tiền thuê nhà cho vợ chồng tôi. Tôi không ý kiến bởi tôi tự nhủ, đó là tài sản trước hôn nhân, tôi không có quyền. Nhưng sâu thẳm, cảm giác bất an luôn hiện hữu.

Ngay khi kết hôn, tôi từng mong vợ chồng thu chi chung một mối. Tôi đề nghị chồng công khai lương và cùng nhau quản lý. Nhưng anh từ chối, nói rằng đó là chuyện cá nhân.

Tôi bị sốc nhưng vẫn nhẫn nhịn. Suốt 5 năm, anh đều đặn chuyển về cho gia đình chỉ 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi chưa bao giờ biết chính xác lương anh bao nhiêu, có những khoản nào khác ngoài lương không.

Một lần, tôi lấy hết can đảm hỏi: “Sao mỗi tháng chỉ đưa về từng ấy?”. Anh cau mày, im lặng đến mức căn phòng nặng trĩu. Từ đó, tôi không dám nhắc lại vì hiểu rằng, có hỏi cũng chỉ thêm thất vọng.

Cuộc sống thành phố vốn đắt đỏ. Con cái lớn dần, chi phí học hành, sinh hoạt tăng lên từng ngày. Tôi thu vén từng đồng nhưng 10 triệu đồng chỉ đủ chi phí cơ bản.

Đã vậy, anh đi làm từ sáng tới tối, hiếm khi ăn cơm nhà. Thỉnh thoảng cơ quan có chuyến du lịch, anh cũng chỉ đi một mình, chưa từng đưa mẹ con tôi đi cùng.

Tôi dần quen với việc tự lo liệu, tập trung cho con và bản thân. Nhưng trong sự lặng lẽ ấy, tôi nhận ra khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn. Chúng tôi gần như sống song song. Anh có thế giới riêng ở công sở. Tôi có căn bếp, đứa con và những toan tính chi tiêu chật vật.

Khi yêu, tôi từng nghĩ rằng, lấy chồng làm việc ngân hàng, thu nhập khá, cuộc sống sẽ vững vàng. Nhưng sau 5 năm, ước mơ nhỏ nhoi về một mái nhà riêng vẫn xa vời.

Với khoản tiền ít ỏi anh mang về, chúng tôi chỉ đủ sống lay lắt. Cái cảm giác không thể ngẩng đầu nhìn ai vì chồng làm ngân hàng lớn nhưng gia đình lại phải chắt chiu từng đồng khiến tôi chua chát.

Tôi không rõ mình kỳ vọng quá nhiều hay thực sự có điều gì mập mờ phía sau? Phải chăng mức lương 30 triệu đồng chỉ là lời nói dối trước khi cưới?

Hay anh còn có những khoản chi tiêu riêng mà tôi không được phép biết, tôi không dám chắc. Nhưng sự thật là chúng tôi chưa từng bàn bạc một cách minh bạch về tài chính, nền tảng để duy trì một gia đình.

Có lẽ, điều khiến tôi day dứt không phải là số tiền 10 triệu đồng hay 30 triệu đồng, mà là sự rạch ròi, xa cách trong cách anh đối xử với vợ con.

Tôi chưa bao giờ được coi là người đồng hành trong những quyết định lớn nhỏ. Tôi chỉ là người nhận khoản chu cấp cố định hàng tháng, còn những điều quan trọng thì anh bàn với bố mẹ.

Tôi không trách mẹ chồng vì bà cũng nghĩ cho con trai. Nhưng tôi ước một lần chồng coi tôi là tri kỷ, sẵn sàng chia sẻ hết lòng, thay vì dựng bức tường ngăn cách như hiện tại.

Hôn nhân, suy cho cùng, không chỉ là giấy đăng ký kết hôn. Đó là sự sẻ chia. Nhưng giữa chúng tôi, sự sẻ chia ấy đang thiếu vắng.

Có ai ở trong hoàn cảnh như tôi, lấy một người chồng lạnh nhạt và mập mờ tài chính?

Liệu tôi có đang quá khắt khe khi mong muốn chồng coi mình như người bạn đồng hành trong cả đời sống và tiền bạc? Hay tôi nên học cách chấp nhận, coi như đó là cách sống riêng của mỗi người?