Chồng “biến mất” ngay trong đêm tân hôn, vợ rụng rời khi biết lý do

Cô gái trẻ lần đầu biết yêu thật lòng một người đàn ông. May mắn thay, đó lại là một người đầy ưu điểm: Đẹp trai, tài giỏi, chu đáo, điềm đạm.

Thế nhưng, sau đám cưới như mơ, người chồng bỗng nói “có chuyện cần ra ngoài” rồi nhanh chóng rời đi, bỏ mặc cô vợ trẻ ở nhà một mình, ôm dư âm của ngày hạnh phúc vừa diễn ra rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Nửa đêm thức dậy, cô thấy chồng mình đang ngồi đốt thuốc lá, dáng vẻ vô cùng tâm trạng. Anh thú nhận tối qua, anh đi gặp người yêu cũ. Họ từng có một mối tình sâu sắc.

Cô ấy ra nước ngoài, hẹn sẽ trở về. Sau đó, không rõ vì lý do gì, cô ấy bỗng bặt vô âm tín. Anh đã đợi chờ trong vô vọng rồi quyết định kết hôn. Không ngờ, ngay đêm tân hôn, anh lại nhận được cuộc gọi của người yêu cũ.

Đêm tân hôn bỗng biến thành đêm của nước mắt, tuyệt vọng và lo lắng. Anh chồng thú nhận chưa quên người yêu cũ nhưng từ nay về sau sẽ cố quên để vun đắp hạnh phúc hiện tại của mình. Nhưng người không gặp 6 năm còn chưa thể quên, huống hồ bây giờ họ gặp lại.

Cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội được yêu thương (Ảnh minh họa: TD).

Người vợ trẻ hỏi: Một người đàn ông bỏ mặc vợ trong đêm tân hôn chỉ vì một cuộc gọi của người yêu cũ, liệu cô có nên mơ mộng về một tương lai hạnh phúc không?

Đó là câu chuyện của một cô gái vừa bước vào hôn nhân đã thấy vực thẳm ngay trước mặt trong bài tâm sự “Đêm tân hôn, chồng không gần gũi tôi sau khi nghe một cuộc điện thoại”.

Với tư cách là một người đàn ông từng yêu, từng bị phản bội, từng đi qua những ngày đau khổ vì mất mát, tổn thương. Đến giờ, tôi có một gia đình yên ấm với vợ và hai con gái.

Tôi thực sự muốn viết cho em - người vợ trong câu chuyện - đôi lời chia sẻ. Tôi không mong giúp em bớt hoang mang, buồn khổ, chỉ mong giúp em bình tâm lại để nhìn rõ mình thực sự muốn gì.

Tôi không biết chồng em và cô gái kia đã yêu nhau nhiều như thế nào, nồng đậm ra sao. Cũng không biết cô gái kia vì lý do gì mà bỗng nhiên “biến mất” những 6 năm trời không một lý do báo trước.

Tôi hình dung, chồng em đã đau khổ đủ nhiều, hy vọng và cũng tuyệt vọng đủ nhiều để quyết định chấm dứt.

Trong chuyện tình cảm, tôi thấy phụ nữ thường rất dễ mềm lòng. Có thể, họ không yêu một người đàn ông nhưng nếu được theo đuổi, quan tâm, chăm sóc nhiệt thành, từ từ họ sẽ rung động.

Đàn ông không thế. Với họ, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Anh ấy đã chọn em, chọn yêu thương và gắn bó. Trong quãng thời gian hẹn hò, tìm hiểu, anh ấy có lẽ cũng chưa từng khiến em thất vọng, phải không? Tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy. Nếu em thấy có, nghĩa là anh ấy có yêu em.

Chuyện anh ấy đi gặp người yêu cũ ngay đêm tân hôn quả thật rất khó để em chấp nhận. Nếu ai ở vào vị trí của em cũng thế thôi, khó mà khác được.

Nhưng anh ấy cũng rất thật thà, một lời kể hết. Không phải vì muốn làm tổn thương em, mà là vì không muốn giấu giếm hay dối trá bất cứ điều gì. Mọi khúc mắc đều cần có thời gian để tháo gỡ, mọi vết thương đều cần có thời gian để chữa lành.

Em có bao giờ tự hỏi: Tại sao người cũ của chồng em không về sớm, không về muộn, lại xuất hiện đúng đêm tân hôn? Là vì cuộc đời này thực sự muốn thử thách bản lĩnh của chồng em và cả chính em. Để xem tình yêu của hai người có đủ lớn, có đủ mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không?

Em yêu chồng em và chồng em cũng khẳng định có yêu em. Hai người yêu nhau, cũng cưới nhau rồi, chẳng lý do gì lại không cho nhau một cơ hội. Đừng trốn tránh chồng em nữa, bởi đó không phải là cách giải quyết vấn đề.

Em và chồng em cần cùng nhau đối diện, nói thẳng, nói thật mọi chuyện. Hãy dứt khoát, quá khứ là quá khứ, đừng dây dưa ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Còn nếu anh ấy ở bên em nhưng vẫn tơ tưởng về người cũ thì lúc đó kết thúc, chẳng còn lăn tăn gì nữa.

Anh hy vọng thời gian sẽ giúp chồng em hiểu rằng, lấy em là lựa chọn tuyệt vời nhất của anh ấy. Hạnh phúc không ở đâu xa nhưng cũng chẳng gần nếu mình không nắm lấy.

Muốn anh ấy quên tình cũ chỉ có cách lấy tình mới lấp đầy. Tình cảm cũng giống như kinh doanh, muốn thu lãi về, mình phải bỏ vốn ra trước, phải không nào?