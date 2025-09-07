Lấy chồng đại gia giàu có, tôi được vợ cũ của anh... cảm ơn rối rít

Ngày tôi khoác lên mình chiếc váy cưới hàng hiệu, bước vào lễ đường rực rỡ ánh đèn, ai cũng trầm trồ cho rằng, tôi là cô gái may mắn nhất. Tôi đã có tất cả, danh hiệu hoa khôi và một người chồng giàu có, quyền lực. Chồng tôi sở hữu khối tài sản lớn mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước.

Nhưng không ai biết rằng, chính ngày hôm đó là khởi đầu cho chuỗi ngày tôi biến thành “tù nhân” trong căn biệt thự lạnh lẽo của chồng.

Chồng tôi hơn tôi nhiều tuổi, từng trải qua hai đời vợ. Tôi biết quá khứ ấy nhưng vẫn nhắm mắt bước vào. Ánh sáng của tiền bạc và cái mác phu nhân đã che mờ lý trí của tôi.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần sống trong nhung lụa, mọi thứ khác đều có thể bỏ qua. Thế nhưng, tôi đã sai lầm.

Vợ cũ của chồng thường tạo điều kiện cho tôi có cơ hội gần gũi với anh ta (Ảnh minh họa: Knet).

Sau đám cưới, anh bắt đầu lộ rõ bộ mặt gia trưởng và hà khắc. Tôi không được phép tụ tập bạn bè, không được mặc những bộ váy mà anh cho là không đứng đắn. Điện thoại của tôi bị kiểm soát, từng tin nhắn, từng cuộc gọi đều phải giải trình.

Anh thường nói với tôi bằng giọng lạnh lùng: “Đã làm vợ tôi thì phải biết giữ thể diện. Bạn bè của em, gia đình em không xứng để em mang vào ngôi nhà này”.

Mỗi lần nghe anh nhắc đến bố mẹ và các em tôi bằng ánh mắt khinh thường, lòng tôi như bị xát muối. Tôi thấy mình thật tủi nhục, hổ thẹn vì đã đặt vật chất lên trên cả tình thân. Tôi đã đánh đổi tuổi trẻ để bước vào một cuộc hôn nhân mà tình yêu không hề tồn tại.

Anh cũng không che giấu tham vọng của mình: “Em phải sinh cho tôi ít nhất 3 đứa con, không bàn cãi. Còn chuyện riêng của tôi, em không được phép can thiệp”.

Tôi hiểu rõ ý anh, chuyện riêng đó là những người phụ nữ khác. Nhiều lần, ngay tại căn biệt thự xa hoa, anh thản nhiên đưa nhiều cô gái về, coi tôi như không tồn tại. Tôi ngồi trong căn phòng khóa trái cửa, nghe tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bên ngoài, mọi người vẫn ngưỡng mộ tôi. Họ nghĩ tôi sống như bà hoàng, ăn ngon mặc đẹp, đi đâu cũng có tài xế đưa đón.

Nhưng đâu ai biết rằng, mỗi bữa cơm của tôi chỉ toàn những món sang trọng nhưng vô cùng cô đơn. Tôi thèm được ngồi quanh mâm cơm gia đình, thèm được gắp miếng thịt kho mẹ nấu. Tôi thèm nghe tiếng bát đũa lách cách, chứ không phải tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá cẩm thạch lạnh lùng.

Tôi nhớ những ngày chạy xe máy cũ đi ăn hàng rong cùng bạn bè, nhớ nụ cười vô tư không vướng bận. Giờ đây, tôi có những gì mình từng ao ước nhưng lại đánh mất chính mình.

Điều cay đắng nhất là tôi không thể dễ dàng rời đi. Cái mác phu nhân trói buộc tôi. Chồng tôi là doanh nhân có rất nhiều mối quan hệ. Anh từng bóng gió với tôi nếu chống đối, tôi và cả gia đình sẽ phải trả giá đắt.

Trong căn biệt thự lộng lẫy này, người ngoài nhìn vào thấy ánh đèn lung linh, còn tôi chỉ thấy những song sắt vô hình đang siết chặt quanh mình. Tôi thèm khát một cuộc sống bình thường, một bữa cơm đạm bạc, một mái nhà nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười.

Tôi ân hận vì từng mưu mô, tìm mọi cách để anh ly hôn với vợ. Chính tôi là người đã ngoại tình và chen vào cuộc hôn nhân của anh. Ban đầu, anh cũng chỉ cặp kè, không có ý định tiến đến hôn nhân với tôi.

Giờ tôi hiểu tại sao vợ cũ của anh lại chủ động lánh mặt để tôi có thể tự do ra vào căn biệt thự để quyến rũ chồng chị. Chị vui vẻ và liên tục nhắn tin nói biết ơn tôi sau khi ly hôn. Thì ra chính tôi là người đã đến và giải thoát cho chị.

Tôi nhận kết đắng vì đã sống bất chấp. Giờ tôi không biết phải làm gì để có thể tự cứu lấy mình?