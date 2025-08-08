Bố chồng 75 tuổi đòi lấy vợ, tôi ủng hộ sau khi biết bí mật phía sau

Cả gia đình tôi, từ chồng tôi cho đến các anh chị em, đều sững sờ. Mẹ chồng tôi mất đã 10 năm nhưng bố vẫn sống rất khỏe mạnh, minh mẫn và được các con cháu chăm sóc tận tình. Căn nhà lớn lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, chẳng có lý do gì để ông cảm thấy cô đơn cả.

Người phụ nữ mà ông muốn cưới cũng đã 65 tuổi. Bác ấy tên là Hoa. Bác trông còn khỏe mạnh, trẻ trung, ăn nói nhanh nhẹn.

Khi bố chồng tuyên bố muốn làm đám cưới, không chỉ là một đám cỗ nhỏ, mà là đám cưới linh đình, có cả chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn, tôi cảm thấy bức xúc không thể tả.

Bố chồng tôi muốn lấy vợ khiến cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn (Ảnh minh họa: Sina).

Chồng tôi ái ngại, các anh chị thì lo lắng. Tất cả đều lo cho bố chồng, sợ ông bị lợi dụng tình cảm khi đã lớn tuổi. Chuyện tổ chức đám cưới linh đình tốn kém là một phần nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là sĩ diện gia đình.

Tôi đã cố gắng phân tích cho ông hiểu: “Bố ơi, bố đã có tuổi rồi, cưới xin làm gì cho mệt người. Chúng con chăm sóc bố tốt mà, bố thiếu thốn gì đâu. Hơn nữa, đăng ký kết hôn thì lỡ sau này có chuyện gì, con cháu lại phải phiền toái. Cứ để bác qua lại bầu bạn là được rồi”.

Thế nhưng, bố chồng tôi nhất quyết không nghe. Ông chỉ nói một câu duy nhất: “Đây là việc của bố, các con không cần phải lo”.

Rồi ông một mực yêu cầu tổ chức đám cưới thật to, mời bà con họ hàng, đồng nghiệp cũ đến dự cho thật vui. Mọi sự phản đối của chúng tôi dường như chỉ khiến ông càng thêm quyết tâm.

Nỗi bức xúc dồn nén trong tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ, chắc chắn bác Hoa đã nói gì đó với bố chồng tôi, khiến ông thay đổi tính nết như vậy.

Bố tôi vốn dĩ là người hiền lành, giản dị nhưng giờ lại trở nên cố chấp đến khó hiểu. Tôi chắc mẩm bác Hoa muốn lợi dụng bố tôi để chiếm đoạt tài sản nên mới muốn đăng ký kết hôn.

Một buổi tối, khi đang dọn dẹp phòng làm việc của bố, tôi vô tình tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ kỹ dưới gầm giường. Mở ra, tôi thấy bên trong là một tập thư cũ đã ngả màu ố vàng và một tấm ảnh đen trắng. Bức ảnh chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi, mà người con gái trong ảnh rất giống bác Hoa.

Những lá thư là bằng chứng cho một câu chuyện tình yêu dang dở từ nhiều năm trước. Hóa ra, bố chồng tôi và bác Hoa từng yêu nhau say đắm thời trẻ. Nhưng vì bác Hoa không thể sinh con nên đã chọn cách ra đi.

Bố chồng tôi sau đó cưới mẹ tôi, một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng và sống một cuộc đời trọn vẹn bên nhau.

Hóa ra, sau bao nhiêu năm, định mệnh lại sắp đặt cho họ gặp lại. Bố chồng tôi không phải bị lợi dụng, cũng không phải bốc đồng. Đám cưới linh đình không phải là để khoe khoang, mà là để bù đắp lại những gì mà họ đã bỏ lỡ.

Đọc những dòng chữ run rẩy trong lá thư, tôi cảm thấy xấu hổ và ân hận vô cùng. Bức xúc, khó chịu, những sự nghi ngờ của tôi về bố chồng và bác Hoa đều tan biến hết. Chúng tôi, những đứa con, đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân và lo lắng đến những điều phù phiếm.

Tôi cũng thương cho bác Hoa, bác đã sống cả một đời đơn độc, không chồng, không con. Cho đến mãi sau này, bác mới dũng cảm gặp lại bố chồng tôi khi tuổi đã xế chiều.

Sau khi biết chuyện, chúng tôi vui vẻ và cùng bố chồng lên kế hoạch về đám cưới. Thì ra tình yêu ở tuổi nào cũng có sự lãng mạn riêng và chẳng có gì là sai nếu khiến bố mẹ có thể hạnh phúc lúc tuổi già.