TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông về chiều tối

Ngày 17/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Đến chiều tối, khu vực có mưa rào cục bộ, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trước đó, chiều tối 16/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa dông diện rộng với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Khoảng 19h30 cùng ngày, tại giao lộ Nguyễn Siêu - Ngô Văn Năm (phường Sài Gòn), mưa dông kèm gió giật mạnh làm ngã đổ hàng rào bảo vệ của một công trình xây dựng và một cây xanh bên đường, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Theo cơ quan khí tượng, hình thế gây mưa là do nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Trong hôm nay, nhiều khu vực tại TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.