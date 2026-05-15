TPHCM và Nam Bộ giảm dần nắng nóng từ ngày 16/5

Ngày 15/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày dao động 50-55%.

Trước đó, trong ngày 14/5, nhiều nơi ở Nam Bộ ghi nhận nền nhiệt trên 37 độ C; như tỉnh Tây Ninh 37,5 độ C, Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) 37,3 độ C.

TPHCM tiếp tục nắng nóng, có nơi trên 36 độ C (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối 15/5, khi gió mùa Tây Nam bắt đầu thiết lập, thời tiết Nam Bộ sẽ chuyển biến rõ rệt.

Từ ngày 16/5 trở đi, mưa dông có xu hướng gia tăng khi gió Tây Nam hoạt động ổn định và mạnh hơn. Khu vực có khả năng xuất hiện đợt mưa rào diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp và ảnh hưởng đến việc lưu thông trong giờ cao điểm.