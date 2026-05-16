TPHCM và Nam Bộ duy trì nắng nóng, khả năng mưa dông vào chiều tối

Ngày 16/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 33-36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C.

Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân TPHCM trùm kín khi ra đường để tránh nắng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 15/5, nhiều khu vực ở TPHCM như phường Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Linh Xuân, Thủ Đức, Bình Quới… xuất hiện mưa rào kèm dông. Một số nơi có mưa vừa đến mưa to, kèm gió giật nhẹ, giúp nền nhiệt giảm đáng kể sau nhiều giờ oi bức.

Theo cơ quan khí tượng, những ngày qua, TPHCM và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại.

Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay, nhiều khu vực tại TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Người dân cần chú ý khi lưu thông ngoài trời, đồng thời đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông.