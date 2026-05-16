TPHCM đón "mưa vàng" giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt

Tối nay, sau một ngày âm u chuyển trời, nhiều khu vực tại TPHCM bất ngờ đón cơn "mưa vàng", mang đến sự giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tại các quận trung tâm như phường Sài Gòn, phường Bến Thành, mưa lớn đã đổ xuống, khiến nền nhiệt toàn thành phố giảm nhanh chóng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 16/5, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 36 độ C. Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.

Cơn mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người đang lưu thông bằng xe máy phải vội vàng mặc áo mưa, di chuyển chậm qua các tuyến đường ướt.

Trước đó, chiều 15/5, nhiều khu vực ở TPHCM như phường Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Linh Xuân, Thủ Đức, Bình Quới… cũng đã xuất hiện mưa rào kèm dông. Một số nơi có mưa vừa đến mưa to, kèm gió giật nhẹ, giúp nền nhiệt giảm đáng kể sau nhiều giờ oi bức.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ và thích thú khi dạo phố trung tâm TPHCM trong tiết trời mát mẻ sau cơn mưa.

Tuy nhiên, một số tuyến đường trung tâm TPHCM đã bị ngập nhẹ, khiến người tham gia giao thông phải di chuyển chậm.

Theo cơ quan khí tượng, những ngày qua, TPHCM và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông cục bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại.

Dự báo trong hai ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và TPHCM. Thời tiết chủ đạo sẽ là ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng. Chiều và tối, mưa rào và dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.