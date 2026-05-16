Hàng rào, cây xanh ở TPHCM ngã đổ sau mưa dông

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, hơn 19h cùng ngày, mưa dông đổ xuống nhiều khu vực ở TPHCM như phường Sài Gòn, phường Hiệp Bình, phường Thủ Đức,...

Mưa dông đi kèm với gió giật mạnh khiến hàng rào bảo vệ công trình xây dựng và một cây xanh trên tại khu vực giao lộ Nguyễn Siêu - Ngô Văn Năm (phường Sài Gòn) bị ngã đổ. Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

"Cây xanh không lớn nhưng đổ xuống chắn hết một phần đường khiến người dân phải luồn lách để di chuyển", một tài xế lưu thông qua khu vực cho hay.

Hàng rào, cây xanh ngã đổ tại giao lộ Nguyễn Siêu - Ngô Văn Năm (Ảnh: Mạnh Dương).

Lúc 19h40, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hình ảnh từ mây vệ tinh, rada thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định,...

Hình thế gây mưa do nhiễu động gió Đông trên cao và gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình trên các vùng biển Nam Bộ.

Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét tại các khu vực nói trên, sau đó mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.