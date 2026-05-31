TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn

Ngày 31/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 2/6. Tổng lượng mưa trong đợt phổ biến 80-150mm, một số nơi có thể trên 150mm.

Trước đó, tối 30/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Nhiều nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to kèm dông, sét và gió giật mạnh, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lượng mưa phổ biến 10-40mm, một số nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra đường khi mưa lớn và không đi qua các khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn.