Đường ngập lênh láng, nhiều xe chết máy sau mưa lớn ở TPHCM

Tối 30/5, cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM như Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông), đường Bà Triệu (xã Hóc Môn), Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội),.. ngập cục bộ.

Hàng loạt xe cộ di chuyển chậm qua khu vực ngập, nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người điều khiển phải dắt bộ. Một số ô tô cũng gặp khó khăn khi lưu thông qua các điểm ngập sâu.

Đường Bà Triệu ngập lênh láng sau mưa lớn tối 30/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Anh Phùng Văn Thượng (người dân xã Hóc Môn) cho biết, tuyến đường Bà Triệu thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn.

"Đường này hễ mưa là ngập, đoạn ngập sâu nhất là giao lộ Song Hành - Bà Triệu. Hôm nay mưa kéo dài khiến hệ thống thoát nước quá tải, nước từ các tuyến cống thoát chậm làm tình trạng ngập trở nên nghiêm trọng hơn", anh Thượng nói.

Nhiều xe chết máy khi đi qua các điểm ngập sâu (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 30/5, TPHCM xuất hiện mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/5 đến 19h ngày 30/5 tại một số khu vực như Phước Vĩnh đạt 95mm, Thạnh An 13,4mm.

Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến ngày 2/6, TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 90-150mm, một số nơi có thể vượt 150mm.