TPHCM và Nam Bộ mưa nắng đan xen

Ngày 8/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Một số nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C.

TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 7/6, nhiều khu vực tại Nam Bộ ghi nhận mưa dông. Tại tỉnh Vĩnh Long, mưa xuất hiện ở các xã An Ngãi Trung, Ba Tri, Mỹ Chánh Hòa, Tân Lược; tỉnh Đồng Tháp có xã Phong Hòa; tỉnh An Giang có xã Vĩnh Điều.

Tại thành phố Đồng Nai, mưa dông xảy ra ở các khu vực Đại Phước, Nhơn Trạch, Tân An, Bình Minh, Trảng Bom, Bàu Hàm và Trị An. Tại tỉnh Tây Ninh, mưa được ghi nhận ở các xã Hảo Đước, Phước Vinh, Châu Thành, Trà Vong, Tân Biên và Tân Lập. Lượng mưa phổ biến 2-30mm, có nơi vượt 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, TPHCM và các tỉnh, thành lân cận đang trong giai đoạn thời tiết điển hình của mùa mưa Nam Bộ, với nắng gián đoạn vào ban ngày và mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại vào giờ cao điểm.