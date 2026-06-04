TPHCM và Nam Bộ ngày nhiều mây, chiều tối có mưa

Ngày 4/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ chiều đến đêm, mưa dông có xu hướng gia tăng, một số nơi có thể xảy ra mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vùng biển TPHCM cũng ghi nhận mưa rào và dông. Từ ngày 4/6 đến 7/6, gió Tây Nam hoạt động ở cấp 5, có lúc giật cấp 6-7. Tầm nhìn xa trên biển duy trì trên 10km, giảm xuống còn 4-10km khi có mưa.

Trước đó, vào chiều tối 3/6, mưa xuất hiện tại nhiều khu vực ở TPHCM. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số nơi ghi nhận trên 40mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, tình trạng cây xanh gãy đổ và gió giật mạnh trong các cơn dông.