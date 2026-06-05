TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, cảnh báo biển động

Ngày 5/6, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết trong khu vực phổ biến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn. Từ chiều đến tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông; một số điểm có thể xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Theo dự báo, từ khoảng ngày 6/6, mưa tại TPHCM và Nam Bộ có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Thời tiết ban ngày nắng nhiều hơn; chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đối với vùng biển TPHCM, gió Tây Nam duy trì cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-3m, biển động. Trên biển tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người đánh bắt thủy sản hoặc tham gia vận tải, du lịch trên biển cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh gió mạnh và biển động.

Trước đó, trong ngày 4/6, TPHCM duy trì nắng nhẹ vào ban ngày. Đến chiều tối, nhiều khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 6-30mm, một số nơi trên 40mm.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.