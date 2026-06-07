Không khí lạnh đang tràn về nước ta, miền Bắc sắp mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 8 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cơ quan khí tượng dự báo đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trời chuyển mát.

Về nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết ngày 8/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 37 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to từ tối 8/6 (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 8/6 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối có mưa rào và dông; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.