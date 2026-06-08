Sau hơn 10 năm, không khí lạnh mới xuất hiện trong tháng 6

Trưa 8/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một khối không khí lạnh đang di chuyển về nước ta. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến nước ta.

Theo cơ quan khí tượng, thời điểm đầu tháng 6 đã sang Hè nhưng vẫn có không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta không phải là chuyện chưa từng xuất hiện. Thống kê từ năm 1979 đến năm 2025, trong tháng 6 xảy ra 25 đợt không khí lạnh, trung bình 0,53 đợt/năm; còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm), số đợt không khí lạnh giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt/năm.

Đáng chú ý, từ năm 2014 đến năm 2025, không xuất hiện đợt không khí lạnh nào trong tháng 6. Cơ quan khí tượng cho rằng theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên nên việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn.

Miền Bắc mưa to từ tối 8/6 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Về diễn biến của đợt không khí lạnh lần này, cơ quan khí tượng dự báo khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo từ chiều tối 8 đến ngày 9/6, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 8 đến sáng 9/6, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ, trong mưa dông cần đề phòng hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ ngày 9/6 sẽ giảm 5-7 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ C, từ đêm 8/6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Với khu vực Hà Nội, cơ quan khí tượng cho biết từ chiều tối 8 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở thủ đô phổ biến 23-25 độ C.

Đối với các tỉnh miền Trung, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 9/6, nắng nóng cũng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực từ Huế trở vào đến khu vực phía Đông của tỉnh Đắc Lắc và đến ngày 10/6, đợt nắng nóng kéo dài ở các tỉnh miền Trung cũng cơ bản chấm dứt.