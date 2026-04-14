Siêu bão Sinlaku mạnh cấp 17, áp sát các quần đảo thuộc Mỹ

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, đến chiều 14/4 (giờ Việt Nam), siêu bão Sinlaku đang hoạt động ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, áp sát quần đảo Bắc Mariana (Mỹ).

Dữ liệu cập nhật của cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), siêu bão đang duy trì cường độ rất mạnh, sức gió tối đa vùng gần tâm khoảng 240-295km/h (cấp 15-17), giật trên cấp 17.

JMA cho biết, lúc 18h sức gió vùng gần tâm bão lên đến hơn 200km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, Sinlaku có thể quét qua hoặc đi sát các đảo thuộc Bắc Mariana với cường độ vẫn ở mức rất mạnh, cấp 15-17.

Do ảnh hưởng của siêu bão, nhiều nơi có mưa lớn diện rộng, lượng mưa có thể vượt 300mm. Sóng biển cao 10-15m.

Các đảo như Saipan, Tinian, Garapan, San Jose được cảnh báo chịu tác động trực tiếp và nghiêm trọng nhất của siêu bão Sinlaku.

Mắt siêu bão Sinlaku đang rất rõ nét, tròn xoe, hoàn lưu rộng hàng trăm km (Ảnh: Windy).

Hình ảnh vệ tinh từ trang Windy thể hiện, lúc 18h ngày 14/4, mắt siêu bão Sinlaku đang rất rõ nét, tròn xoe, hoàn lưu rộng hàng trăm km, đối xứng.

Giới chuyên gia nhận định Sinlaku là một trong những siêu bão mạnh hiếm gặp xuất hiện sớm trong năm.

Bão đã tăng cấp cực nhanh chỉ trong vòng 1-3 ngày nhờ điều kiện biển ấm bất thường.

Đây cũng là cơn bão mạnh nhất trên Trái Đất tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026 và có thể là tín hiệu cho một mùa bão dữ dội bất thường ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, Sinlaku đi lên phía bắc sau khi ảnh hưởng khu vực Mariana và suy yếu dần nên gần như không có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, các cơ quan khí tượng vẫn lưu ý cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão do quỹ đạo còn có thể thay đổi.

Sinlaku là cơn bão đầu tiên trong năm 2026 đạt cấp siêu bão. Đây cũng là lần thứ ba kể từ năm 1977 mới xuất hiện một siêu bão trong tháng 4, trước đó là siêu bão Surigae năm 2021. Tính từ đầu năm đến nay, Sinlaku đang là cơn bão mạnh nhất thế giới với áp suất trung tâm 905hPa, vượt qua bão Maila ở khu vực Úc (924hPa). Với áp suất trung tâm như trên, các chuyên gia thời tiết đánh giá đây là một siêu bão cực kỳ mạnh, có sức tàn phá lớn, bất kỳ khu vực đất liền nào nằm trên đường đi của bão đều sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề.