Khi nào miền Bắc có mưa?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia quốc gia cho biết ngày 13-14/4, hầu hết các khu vực trên cả nước đều tiếp tục nắng nóng, nhiều nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực khu vực từ Thanh Hoá đến Huế khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần, riêng khu vực phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khoảng ngày 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Chiều tối và đêm 16-17/4, miền Bắc khả năng có mưa (Ảnh: Khánh Linh).

Dự báo thời tiết ngày 13/4 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.