Hà Nội nắng nóng gay gắt, chạm ngưỡng 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều và tối 12/5, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 16h đến 20h cùng ngày tại một số nơi vượt 50mm như: Con Cuông (Nghệ An) 64mm, Đồng Văn (Nghệ An) 58mm...

Dự báo ngày 13/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm các hiện tượng cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông sét và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn để chủ động phòng tránh các diễn biến bất thường của thời tiết.

Trong khi đó, trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 13/5 Hà Nội, có nắng nóng gay gắt. Thời điểm 14-16h, nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 35 độ C.

Ngày 13/5, Hà Nội được dự báo nắng nóng gay gắt (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 13/5 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C; riêng vùng núi phía Tây 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C; riêng miền Đông có nơi trên 37 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.