Miền Bắc nhiều nơi mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/11, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều biến động, trong đó Bắc Bộ là khu vực cần đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn cục bộ.

Cụ thể ngày 2/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Đặc biệt, các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Tại Hà Nội, ngày 2/11, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo từ ngày 3/11, mưa ở Bắc Bộ có xu hướng giảm, phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Tuy nhiên, từ khoảng đêm 5/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ khoảng ngày 8 đến 11/11 có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa dự báo có mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới.

Từ khoảng ngày 9/11, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to.

Dự báo ngày 2/11, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 2/11 các khu vực trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm có lúc mưa rào và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; từ chiều tối 2/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; cao nhất 31-33 độ C.