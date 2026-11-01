Miền Bắc ngày nắng, vùng núi có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 31/10 đến đêm 1/11, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi vào sáng sớm và đêm, ngày trời nắng.

Trang AccuWeather dự báo khoảng ngày 2-9/11, Hà Nội và một số địa phương lân cận có mưa to cục bộ, nhiệt độ có xu hướng giảm do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ yếu kết hợp hội tụ gió trên cao.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ những ngày tới cũng duy trì trạng thái thời tiết có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều nơi trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng oi, riêng tối 31/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc ngày 1/11 trời nắng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 1/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.