Bão số 4 tiếp tục quần thảo trên Vịnh Bắc Bộ trong 24 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h ngày 24/8, tâm bão số 4 (bão Narra) nằm trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 130km về phía Đông Nam, cách TP Hải Phòng khoảng 115km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo đến 16h ngày 25/8, bão đổi hướng Nam Đông Nam, tiếp tục di chuyển chậm khoảng 5km/h trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Bão duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến chiều 26/8, bão được dự báo chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 5-10km/h và đi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Một ngày sau, hình thái này tiếp tục đi về phía bắc, suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây.

Hướng di chuyển của bão số 4 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Như vậy, trong khoảng 24 giờ tới, bão số 4 vẫn hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh, đường đi chậm và có sự thay đổi về hướng di chuyển.

Trên biển, Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu cùng vùng biển ven bờ Quảng Ninh, TP Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-3m.

Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh, TP Hải Phòng và Hưng Yên, trong chiều tối 24/8 vẫn có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng hệ thống điện và giao thông.

Đáng chú ý, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi. Từ chiều tối 24 đến sáng 25/8, Nam đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong hoàn lưu bão có khả năng xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

Về tình hình lũ, mực nước hạ lưu các sông Cầu, Thương, Lục Nam (Bắc Ninh), sông Trung (Lạng Sơn), sông Hoàng Long (Ninh Bình) và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên chậm.

Lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Giang đang xuống.

Lúc 16h ngày 24/8, sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) ở mức 21,56m, vượt báo động 3 tới 2,56m và vẫn đang lên chậm.

Sông Lục Nam tại trạm Lục Nam (Bắc Ninh) ở mức 7,3m, trên báo động 3 khoảng 1m, mực nước biến đổi chậm.

Sông Thương tại Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh) đạt 6,87m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,57m và tiếp tục lên.

Sông Cầu tại Đáp Cầu (Bắc Ninh) ở mức 5,54m, trên báo động 2 khoảng 0,24m.

Sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 3,59m, trên báo động 2 khoảng 0,09m và đang lên. Trong 24 giờ tới, cơ quan khí tượng dự báo sông Trung tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) có thể lên 21,9m vào sáng 25/8, vượt báo động 3 khoảng 2,9m.

Mức này thấp hơn đỉnh lũ năm 2025 khoảng 2,61m, sau đó nước sẽ xuống.