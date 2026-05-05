Áp thấp hình thành gần Philippines, có thể mạnh lên thành bão

Sáng 5/5, cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, áp thấp 05b nằm ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR) có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Áp thấp 05b đang cách đông bắc Mindanao khoảng 2.590km về phía đông.

Dù không chắc chắn sẽ mạnh lên thành bão nhưng áp thấp này có thể mang mưa đến một số khu vực ở Visayas, Mindanao và Palawan vào ngày 7 và ngày 8/5.

Lúc 2h sáng cùng ngày, một vùng áp thấp khác là 05a cũng đang được theo dõi ngoài PAR, nhưng khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới là thấp. Áp thấp 05a đang cách đông bắc Mindanao khoảng 1.100km về phía đông.

Các vùng áp thấp hoạt động ngoài khơi Philippines (Ảnh: Windy).

PAGASA dự báo có 1 hoặc 2 cơn bão nhiệt đới hình thành bên trong hoặc đi vào Philippines trong tháng 5.

Philippines đã trải qua 2 cơn bão trong năm nay là bão nhiệt đới Ada vào tháng 1 và bão nhiệt đới Basyang vào đầu tháng 2.

Philippines đang ở đỉnh điểm của mùa nóng và khô, dự kiến ​​kéo dài đến hết tuần thứ hai của tháng 5.

Gió đông ấm áp từ Thái Bình Dương chi phối quần đảo, mang theo hơi ẩm góp phần làm tăng chỉ số nhiệt và hình thành các cơn mưa rào và dông vào buổi chiều, tối.