Miền Bắc giảm mưa, Hà Nội trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ giảm khoảng 3-6 độ C. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Dự báo ngày 5/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thời tiết cả nước ngày 5-6/5, được dự báo phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 5/5, Hà Nội trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ phổ biến ở mức 26-30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 5/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng phía nam chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.