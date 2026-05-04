Mưa đá như quả trứng gà phá thủng nhiều mái nhà, người dân tìm nơi trú ẩn

Một xã ở Nghệ An thiệt hại nặng nề

Sáng 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngô Thị Huyền, Chủ tịch UBND xã Thành Bình Thọ (Nghệ An), cho biết các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận dông lốc, mưa đá xảy ra vào chiều tối 3/5.

Theo bà Huyền, khoảng 17h ngày 3/5, trên địa bàn xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 25 phút, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Nhiều viên đá có kích thước lớn rơi xuống đã làm vỡ mái ngói của hàng loạt hộ dân, gây hư hỏng một số công trình công cộng.

Sáng 4/5, lực lượng chức năng xã Thanh Bình Thọ khẩn trương khắc phục hậu quả sau dông lốc, mưa đá (Ảnh: Ng. Huyền).

Người dân địa phương cho biết mưa đá tạo ra những tiếng va đập lớn trên mái nhà. Có những viên đá lớn như quả trứng gà khiến ngói vỡ, rơi xuống trong nhà. Nhiều gia đình phải tìm nơi trú ẩn khi mái bị thủng, ngói vỡ.

Sau khi mưa dứt, nhiều ngôi nhà xuất hiện hàng trăm vết thủng trên mái. Thống kê sơ bộ, trận dông lốc kèm mưa đá đã làm 193 nhà dân bị tốc mái, thủng mái ngói, mái tôn; một nhà văn hóa thôn bị hư hỏng.

Đáng chú ý, cầu treo Cây Mít bắc qua sông Con bị xê dịch nhịp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Mái tôn lớn bị gió giật cuốn bay xa hàng chục mét tại xã Quỳ Hợp (Nghệ An) (Ảnh: P. Giang).

Ngoài ra, mưa đá và gió mạnh cũng gây thiệt hại nặng đối với sản xuất nông nghiệp. Hơn 112ha lúa và 20ha ngô chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp, mức thiệt hại trên 70%. Tổng thiệt hại do dông lốc và mưa đá gây ra ước tính gần 12 tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống.

Cột điện bị đổ sau dông lốc tại xã Quỳ Hợp (Ảnh: P. Giang).

Cùng thời điểm chiều 3/5, tại các địa phương khác như Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn… cũng xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, làm hư hỏng nhà cửa, tốc mái, thậm chí sập một số tường nhà.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm dông trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 4/5, mưa lớn có thể tiếp diễn, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc: 12 người bị thương, gần 2.100 ngôi nhà tốc mái

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trận mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra vào chiều tối và đêm 2/5 trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên khiến 12 người bị thương (Thái Nguyên có 5 người và Tuyên Quang 7 người), 2.077 nhà bị tốc mái.

Một rạp cưới tại Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị dông lốc kéo đổ sập hoàn toàn vào chiều 2/5 (Ảnh: B.H.).

2.300ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Điện Biên 771ha, Thái Nguyên 764ha, Lào Cai 116ha, Hà Nội 307ha và Tuyên Quang 342ha).

Ngoài ra, 16 trường học bị tốc mái (Thái Nguyên có 14 trường và Tuyên Quang có 2 trường); 5 điểm nhà văn hóa ở Thái Nguyên, Phú Thọ bị hư hỏng, tốc mái.

Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang ghi nhận 72 cột điện bị gãy, đổ; 50m kè bị sạt lở ở Phú Thọ.

Mới nhất, vào chiều tối 3/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra dông lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu. Các tỉnh đang rà soát, thống kê thiệt hại.

Dự báo, ngày và đêm 4/5 khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi 40mm. Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa trên 50mm.

“Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1”, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Ngoài ra, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.