Yêu cầu xử lý hai cơ sở mủ cao su trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Ngày 22/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản đề nghị phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa kiểm tra và xử lý 2 xưởng chế biến mủ cao su trái phép, gây ô nhiễm môi trường.

Theo văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, vừa qua nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng 2 xưởng chế biến mủ cao su tại phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Các xưởng chế biến mủ cao su nêu trên đã hoạt động nhiều năm khi không có hồ sơ môi trường, hệ thống xử lý nước thải...

Người dân phản ánh quá trình chế biến mủ cao su tại phường Đăk Bla phát ra mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xã, phường có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh và xử lý các cơ sở chế biến mủ cao su vi phạm.

Theo đại diện UBND xã Đăk Bla, trước chỉ đạo của tỉnh, xã liên hệ với trung tâm quan trắc môi trường để đánh giá rõ khối lượng nước thải từ xưởng chế biến mủ cao su xả ra môi trường. Từ đó, xã sẽ có căn cứ tổng hợp các hành vi để xử lý theo quy định.

Xưởng chế biến mủ cao su hoạt động trái phép ở phường Đăk Bla (Ảnh: Phạm Hoàng).

Như Dân trí đã thông tin, cơ sở chế biến mủ cao su của ông N.N.T., tại tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, phường Đăk Bla và ông B.Đ.T., tại thôn 3, xã Đăk Rơ Wa, “mọc chui” trên đất nông nghiệp.

Các xưởng chế biến mủ cao su phát tán mùi hôi nồng nặc. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị, cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.

Đoàn liên ngành của phường Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa kiểm tra và ghi nhận lượng mủ cao su tươi lớn đang được tập kết, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nước thải có màu đen xám, chảy tràn ra môi trường xung quanh.