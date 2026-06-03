Xử phạt người phụ nữ rải vàng mã để xả xui ở trung tâm TPHCM

Ngày 3/6, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an phường Tân Định đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.Q.G. (SN 1987) và bà Đ.N.T. (SN 1977) về hành vi vứt rác trên lòng đường và điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định.

Trước đó, tối 18/5, bà T. điều khiển xe máy chở bà G. lưu thông trên đường Hai Bà Trưng. Trong lúc di chuyển, bà G. ngồi phía sau bất ngờ mở túi nilon chứa tiền và vàng mã rồi rải xuống lòng đường. Toàn bộ sự việc được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời hai người liên quan đến làm việc.

Người phụ nữ rải tiền và vàng mã xuống đường ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, bà G. thừa nhận việc rải tiền, vàng mã nhằm mục đích xả xui cho bản thân.

Căn cứ hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt bà G. số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, bà T. cũng bị xử phạt 500.000 đồng do điều khiển xe máy không đi đúng làn đường theo quy định.

CSGT khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông, không vứt bỏ rác thải nơi công cộng dưới bất kỳ hình thức nào. Những hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.