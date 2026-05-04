Xử phạt hai người vứt rác bừa bãi thông qua "mắt thần" ở TPHCM

Ngày 4/5, Công an phường Tân Mỹ vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người đàn ông về hành vi vứt rác không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, qua rà soát hệ thống camera an ninh trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện hai người này mang nhiều tấm pallet gỗ vứt trên vỉa hè nên mời về trụ sở làm việc.

Công an phường Tân Mỹ lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người vứt rác sai quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, mỗi người bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc xả rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm, làm xấu mỹ quan đô thị mà còn có nguy cơ gây tắc hệ thống thoát nước, phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ngoài bị xử phạt, người vi phạm buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Công an phường Tân Mỹ khuyến cáo, người dân nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân cùng chấp hành, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, văn minh đô thị.