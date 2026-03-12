Xóa tên bão Yagi, thay bằng Tomo

Ngày 12/3, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 58 của Ủy ban Bão khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn ra tại Hàn Quốc, các quốc gia thành viên thống nhất thay thế tên bão Yagi bằng Tomo. Tên Tomo do Nhật Bản đề xuất, có ý nghĩa là "người bạn", "tình bạn".

Bên cạnh đó, 8 tên bão khác trong danh sách hiện hành cũng được thống nhất thay thế gồm: Trami thay bằng Hoaban, Toraji thay bằng Gaeguri, Kong-rey thay bằng Koki, Man-yi thay bằng Dim-sum, Usagi thay bằng Hebi, Jebi thay bằng Narae, Krathon thay bằng Burapha, Ewiniar thay bằng Tirou.

Đáng chú ý, tên Hoaban (Hoa Ban) do Việt Nam đề xuất đã được thông qua để thay thế cho tên bão Trami trong danh sách hiện hành. Hoa Ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc Việt Nam, mang ý nghĩa văn hóa và biểu tượng cho vẻ đẹp của thiên nhiên vùng cao.

Quận Dương Kinh cũ (TP Hải Phòng) tan hoang sau khi bão Yagi đi qua (Ảnh: Ngọc Tân).

Hội nghị cũng ghi nhận đề nghị của Philippines và Việt Nam về việc ngừng sử dụng thêm một số tên bão khác do mức độ thiệt hại nghiêm trọng mà các cơn bão này đã gây ra trong năm 2025 tại 2 nước gồm Wipha, Co-May, Mitag, Ragasa, Bualoi, Matmo, Kalmaegi và Fung-Wong.

Các quốc gia đã đóng góp những tên bão này sẽ đề xuất các tên thay thế để gửi Ủy ban Bão xem xét, lựa chọn thay thế trong phiên họp thứ 59 năm 2027.

Bão Yagi do Nhật Bản đặt tên, vào Biển Đông ngày 1/9/2024. Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền Việt Nam.

Bão Yagi tồn tại trên đất liền hơn 12 giờ và đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng chục triệu dân miền Bắc và một phần miền Trung.

Bão và hoàn lưu bão khiến hơn 300 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 83.700 tỷ đồng.