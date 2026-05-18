6 loại giao dịch không phải công chứng từ năm 2027

Từ 1/1/2027, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Một trong những nội dung quan trọng của luật là sửa đổi quy định về giao dịch phải công chứng nhằm thu hẹp phạm vi các giao dịch này.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, khoản 1 điều 3 của Luật Công chứng được sửa đổi theo hướng không liệt kê giao dịch phải công chứng trong Luật, mà chỉ quy định rõ hơn tiêu chí xác định giao dịch phải công chứng (bổ sung tiêu chí “đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ”, bỏ cụm từ “hoặc luật giao Chính phủ quy định”).

Việc chỉnh lý theo phương án này vừa giúp thu hẹp phạm vi các giao dịch phải công chứng, vừa làm rõ hơn các tiêu chí bắt buộc đối với giao dịch phải công chứng mà không bị trùng lặp, xung đột với các luật có liên quan.

Cụ thể, quy định này giúp giảm trực tiếp 6 loại giao dịch phải công chứng đang được quy định trong các nghị định của Chính phủ, gồm:

- Văn bản ủy quyền của người đã xuất cảnh cho người khác đứng tên mua nhà ở thuộc tài sản công;

- Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản;

- Văn bản thỏa thuận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các đồng sở hữu;

- Văn bản ủy quyền giải quyết thi hành án liên quan đến tài sản khi người phải thi hành án đã xuất cảnh;

- Văn bản ủy quyền thực hiện quyền khiếu nại;

- Hợp đồng chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại.

Quy định vừa được sửa đổi cũng nhằm tăng số lượng giao dịch được công chứng tự nguyện theo yêu cầu, tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Luật sửa đổi quy định rõ Bộ Tư pháp phải cập nhật, đăng tải danh mục các giao dịch phải công chứng, chứng thực trên cổng thông tin điện tử của Bộ.

Một sửa đổi quan trọng khác là việc đơn giản hóa thủ tục và hồ sơ công chứng; đa dạng hóa hình thức của giấy tờ cần nộp trong thành phần hồ sơ yêu cầu công chứng.

Với thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản, Luật sửa đổi thay cụm từ “giao dịch về bất động sản” bằng cụm từ “giao dịch có đối tượng là bất động sản”, để làm rõ loại giao dịch cần thực hiện công chứng theo thẩm quyền địa hạt, thu hẹp phạm vi các giao dịch cần thực hiện theo địa hạt.

Đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch theo quy định của Điều này trong phạm vi toàn quốc, sau khi cơ sở dữ liệu công chứng được xây dựng và vận hành.

Như vậy, việc công chứng giao dịch về bất động sản không phụ thuộc vào địa giới hành chính sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp, khi cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu có liên quan được vận hành đầy đủ, bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch, bảo đảm chặt chẽ, khả thi của trình tự, thủ tục công chứng.