Chỉ đạo mới của Thủ tướng về định hướng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành Chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục nhằm bảo đảm công bằng, hiệu quả trong giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố niềm tin của toàn xã hội.

Cho rằng các kỳ thi, tuyển sinh những năm qua cơ bản đáp ứng được mục tiêu đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và yêu cầu tuyển sinh, song theo Thủ tướng, công tác tổ chức vẫn còn bất cập.

Để khắc phục những hạn chế này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố có kế hoạch, phương án tổ chức kỳ thi, tuyển sinh theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh.

Các kỳ thi và tuyển sinh, theo Thủ tướng, phải cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp triệt để theo thẩm quyền, kịp thời phổ biến rõ quy chế thi, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức thi.

Lãnh đạo Chính phủ đồng thời yêu cầu tổ chức xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật, có độ phân hóa phù hợp với mục đích kỳ thi.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các cơ sở đào tạo cần công bố phương thức tuyển sinh và thực hiện tuyển sinh năm 2026 bảo đảm thống nhất, công bằng, khách quan theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Bên cạnh đó, Thủ tướng quán triệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tích hợp giấy tờ gọn nhẹ, đơn giản, thực hiện đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông số.

Các cơ quan cũng được giao chủ động kịch bản ứng phó sự cố an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu, sự cố kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và ngân hàng câu hỏi thi, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với lộ trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính theo lộ trình đã được công bố.

Bộ Giáo dục cần tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau kỳ thi; việc công bố kết quả kỳ thi chính xác, kịp thời, đồng bộ, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan của địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị, tổ chức kỳ thi bảo đảm chất lượng, tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh để kỳ thi được diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc, trung thực, khách quan, hiệu quả.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo địa phương cần chỉ đạo và tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy học và thi, tuyển sinh trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, không chồng chéo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trường thi.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong kỳ thi.