Xe tải lao xuống vực ở Lâm Đồng, 3 người tử vong

Vụ việc xảy ra vào 8h40 ngày 8/4, tại thôn 2, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian này, anh Nguyễn Tiến Trường (SN 1999, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô vận chuyển vật tư lên triền núi Tazon thi công công trình viễn thông, bất ngờ lao xuống vực.

Ô tô biến dạng sau khi rơi xuống vực (Ảnh: Trần Nguyên).

Tai nạn làm 3 người tử vong, gồm: Nguyễn Kim Trung Thịnh (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Hàm Thuận); Lê Văn Mười (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Hàm Thuận) và Nguyễn Thanh Nhã (SN 2001, quê Cần Thơ).

Tài xế Nguyễn Tấn Trường bị thương, được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.