Ô tô lao xuống vực ở Lâm Đồng, 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT716, đoạn thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Trang).

Thông tin ban đầu, thời gian này, tài xế điều khiển ô tô khách mang biển số 86H-045.xx lưu thông trên đường ĐT716. Khi chạy đến gần Khu du lịch Bàu Trắng, ô tô đột ngột chuyển hướng, lao xuống vực.

Người dân gần đó chạy đến, đưa các nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp cùng lực lượng công an chỉ đạo công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng cẩu ô tô bị tai nạn (Ảnh: Đức Phú).

Theo thông tin ban đầu, xe chở tổng cộng 16 người. Ngoài 4 người tử vong và 10 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, lực lượng cứu hộ đang điều xe cẩu đến để lật xác xe, tìm kiếm 2 người còn lại đang mất tích.