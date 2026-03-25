Xe ben tông lật ô tô đầu kéo rồi bốc cháy ở TPHCM

Sáng 25/3, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Thanh An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai phương tiện va chạm rồi bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, gần 3h cùng ngày, nam tài xế lái xe ben mang biển số TPHCM chạy trên đường ĐT 744, theo hướng từ Dầu Tiếng đi quốc lộ 13.

Khi đến điểm giao với đường Hồ Chí Minh, ấp Bến Chùa (xã Thanh An), phương tiện va chạm với xe đầu kéo container biển số 93A... chở hạt điều.

Vụ va chạm làm xe đầu kéo container lật nhào, hàng chục tấn hạt điều tràn xuống đường và phương tiện cũng bốc cháy.

Tài xế và phụ xe đầu kéo được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài an toàn. Lửa sau đó lan qua chiếc xe ben cháy ngùn ngụt.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07) Công an TPHCM đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy làm hai phương tiện hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại lớn.