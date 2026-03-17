Xe đạp điện công cộng thu hút người dân trải nghiệm ở trung tâm TPHCM

Từ ngày 15/3, hệ thống xe đạp điện công cộng đã chính thức đi vào hoạt động tại TPHCM, bổ sung vào mạng lưới xe đạp công cộng hiện có tại khu vực trung tâm. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm đa dạng hóa phương tiện giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thân thiện với môi trường của thành phố.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM), Công ty Trí Nam đã tổ chức chương trình trải nghiệm xe đạp điện công cộng từ 16h ngày 15/3 đến hết ngày 31/3 tại trạm xe đạp công cộng Thương xá Tax (phường Sài Gòn).

Các xe đạp điện được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển quãng ngắn trong khu vực nội đô với tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, đảm bảo an toàn giao thông và sự thuận tiện cho người sử dụng.

Một điểm đáng chú ý là mỗi xe đạp điện đều được trang bị sẵn mũ bảo hiểm đặt trong giỏ phía trước. Mũ được khóa bằng công nghệ điện tử và người dùng có thể mở khóa thông qua ứng dụng khi bắt đầu chuyến đi, sau đó hoàn trả và khóa lại khi kết thúc hành trình.

Ngay trong ngày đầu tiên, nhiều người dân và du khách đã hào hứng tìm đến các trạm để trải nghiệm loại hình phương tiện mới này. Việc đưa xe đạp điện công cộng vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển giao thông của TPHCM trong bối cảnh thành phố đang tăng cường phát triển vận tải hành khách công cộng và từng bước hạn chế phương tiện cá nhân.

Bạn Nguyễn Lê Hồng Thư (phường Trấn Biên) bày tỏ sự hào hứng: "Có thêm xe đạp điện công cộng sẽ rất tiện cho du khách và người dân muốn tham quan, dạo quanh thành phố như mình. Quan trọng hơn, đây là cách di chuyển xanh, góp phần giảm khí thải và bảo vệ môi trường".

Tuy nhiên, dịch vụ vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Bạn Bùi Hồng Nguyên (phường Hòa Hưng) nhận xét: "Xe nhẹ, ga nhạy nên điều khiển khá dễ. Tuy vậy, thiết kế có vẻ phù hợp với người có dáng người nhỏ, nếu cao trên 1m7 chạy lâu sẽ hơi khó chịu và mỏi lưng".

Anh Thái Dương (phường Bến Thành) cũng chỉ ra rằng đèn chiếu sáng trên xe đạp điện hiện khá yếu và phương tiện chưa được trang bị đèn tín hiệu xi-nhan, có thể gây bất tiện khi di chuyển vào buổi tối hoặc trong điều kiện giao thông đông đúc. Ngoài ra, việc nhiều trạm xe chưa có mái che khiến phương tiện phải đặt ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp nhanh chóng do tác động của thời tiết.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục theo dõi, ghi nhận tình hình vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân để từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của dịch vụ này. Sau giai đoạn trải nghiệm, đơn vị vận hành dự kiến áp dụng mức giá 10.000 đồng cho 15 phút, 20.000 đồng cho 30 phút, 35.000 đồng cho 60 phút, 60.000 đồng cho 120 phút và 110.000 đồng cho 240 phút. Mức giá này có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình vận hành thực tế và sẽ được thông báo chính thức khi áp dụng.