Xe điện Geely EX2 chuẩn bị về Việt Nam

Theo thông tin từ Geely, EX2 đã đạt mức tiêu thụ trung bình 50.000 xe mỗi tháng tại quê nhà, sau đó, mẫu xe tiếp tục chứng minh sức hút khi vươn lên vị trí top 2 toàn thị trường Brazil chỉ sau một tháng ra mắt.

Gần hơn với thị trường Việt Nam, tại triển lãm Thailand Motor Show, mẫu xe này đã ghi nhận khoảng hơn 6.000 đơn đặt hàng, trong đó riêng 3 ngày đầu đã đạt 1.000 xe. Việc đưa EX2 về Việt Nam cho thấy Geely đang tự tin vào dải sản phẩm chiến lược của mình.

Không chỉ là xe điện đô thị, Geely EX2 còn hướng tới vai trò chiếc xe gia đình linh hoạt, với không gian chứa đồ thông minh, phù hợp cho những chuyến đi mua sắm, dạo phố cuối tuần (Ảnh: Geely).

Sự xuất hiện của Geely EX2 diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với ô tô điện, đặc biệt là những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày. Không chỉ nhắm vào tập khách hàng mua xe lần đầu, EX2 còn hướng tới việc trở thành mẫu xe thứ hai lý tưởng cho các gia đình khi giải quyết tốt bài toán không gian sử dụng và vận hành.

Điểm sáng khiến Geely EX2 khác biệt hoàn toàn so với số đông trên thị trường chính là nền tảng khung gầm. Dù sở hữu kích thước gọn gàng đặc trưng của xe đô thị cỡ nhỏ với chiều dài 4.135mm, xe lại có trục cơ sở lên tới 2.650mm, tối ưu hóa tối đa không gian cho người ngồi. Geely đã mạnh tay trang bị cho EX2 hệ dẫn động cầu sau (RWD) và hệ thống treo sau đa liên kết.

Dưới góc độ người dùng thực tế, hệ dẫn động cầu sau không chỉ giúp xe bám đường tốt hơn khi tăng tốc mà còn giải phóng không gian cho hai bánh trước, mang lại bán kính quay vòng hẹp hơn hẳn. Khả năng luồn lách linh hoạt trong phố đông kết hợp cùng sự êm ái của treo đa liên kết là những giá trị vận hành vượt tầm phân khúc mà EX2 mang lại.

Về hệ truyền động, mẫu xe điện này cung cấp sự cân bằng tốt giữa hiệu năng và tính thực dụng. Khối động cơ điện sản sinh công suất 115 PS và mô-men xoắn 150Nm được tích hợp gọn gàng trong hệ thống truyền động 11in1.

Việc tối ưu hóa không gian khoang máy đến mức Geely EX2 thiết kế được thêm một cốp chứa đồ phía trước (frunk) dung tích 70 lít, rất tiện lợi để cất gọn cáp sạc hoặc đồ đạc cá nhân. Đi kèm với đó là cụm pin Lithium Ferrous Phosphate (LFP) dung lượng 39,4kWh.

Hãng cũng trang bị khả năng sạc nhanh DC công suất 70kW, công suất sạc tương đối lớn so với phân khúc hạng A và vừa vặn để người dùng nạp lại năng lượng nhanh chóng trong các trạm dừng nghỉ mà không gây quá tải cho hệ thống pin.

Geely EX2 có khoang nội thất phong cách hiện đại, với màn hình trung tâm 14,6 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số trực quan (Ảnh: Geely).

Tại khoang cabin, EX2 mang đậm hơi thở của kỷ nguyên số hóa với việc loại bỏ tối đa phím vật lý. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí kích thước lớn 14,6 inch kết nối trực tiếp với Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp cùng màn hình thông tin lái 8,8 inch phía sau vô lăng.

Trên phiên bản Max cao cấp nhất, trải nghiệm người dùng được nâng niu tối đa với hệ thống đèn viền nội thất 256 màu, sạc không dây, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và hệ thống 6 loa.

Hãng xe Trung Quốc cũng không quên hoàn thiện gói công nghệ bằng hệ thống an toàn tiền va chạm ADAS hiện đại, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường cùng hệ thống camera toàn cảnh mô phỏng gầm xe 540 độ.

Với nền tảng phần cứng vượt trội, không gian công nghệ thông minh và hồ sơ doanh số ấn tượng trên toàn cầu, Geely EX2 là một mẫu xe đáng chú ý trong phân khúc. Yếu tố cuối cùng để mẫu xe này chinh phục khách hàng Việt Nam giờ đây sẽ phụ thuộc vào mức giá bán lẻ và bài toán phát triển hạ tầng trạm sạc của nhà phân phối.

Geely Việt Nam hiện có hơn 52 showroom trên toàn quốc, là thương hiệu xe Trung Quốc có tốc độ mở rộng hệ thống phân phối nhanh nhất ngành ô tô trong nước hiện nay (Ảnh: Geely).

Tại Việt Nam, thương hiệu Geely hiện được phân phối chính hãng bởi Tasco Auto - đơn vị thành viên của Tasco và là một trong những hệ thống phân phối ô tô hàng đầu trên thị trường.

Tasco Auto hiện sở hữu mạng lưới hơn 150 showroom và trạm dịch vụ trên toàn quốc, phân phối 15 thương hiệu ô tô quốc tế và đang từng bước mở rộng hệ thống đại lý Geely tại nhiều tỉnh thành.

Với lợi thế về hệ thống bán hàng, dịch vụ hậu mãi và kinh nghiệm vận hành thị trường ô tô nhiều năm, Tasco Auto được kỳ vọng sẽ giúp các sản phẩm Geely nhanh chóng tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xe điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, sự xuất hiện của những mẫu xe như EX2 có thể mang lại thêm lựa chọn mới cho người dùng, đồng thời góp phần làm sôi động hơn phân khúc xe điện đô thị trong thời gian tới.