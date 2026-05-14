Đề xuất tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm

Ngày 14/5, Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), cho biết đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) xem xét phương án tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông trong thời gian thi công mở rộng công trình.

Trước đó, ngày 10/5, Cục Cảnh sát giao thông có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 17h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 17h ngày 15/5.

Công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên theo ông Long, thời điểm bắt đầu tạm dừng khai thác như đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông là không khả thi vì đơn vị còn phải chuẩn bị hệ thống biển báo, rào chắn và các phương án đảm bảo an toàn giao thông khác.

Lý giải nguyên do đề nghị tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho rằng tuyến đường hiện vừa tổ chức khai thác, vừa thi công mở rộng theo phương án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi. Một số vị trí làn đường bị thu hẹp, có bố trí rào chắn, cọc tiêu, biển báo tạm, phương tiện, máy móc và nhân lực thi công.

Cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm trong thời gian thi công mở rộng công trình (Ảnh: Vi Thảo).

Qua đánh giá thực tế, cơ quan chức năng cho rằng việc tiếp tục vận hành, khai thác tuyến cao tốc nêu trên vào khung giờ ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát, nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra, vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên tuyến vẫn duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn.

Trường hợp phát sinh tình huống bất ngờ, người điều khiển phương tiện có thể không kịp xử lý, dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, việc vừa thi công vừa khai thác trong điều kiện ban đêm làm tăng nguy cơ mất an toàn đối với lực lượng thi công, điều tiết, phân luồng giao thông và các đơn vị khác làm nhiệm vụ trên tuyến. Khi xảy ra sự cố, công tác tiếp cận hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và tổ chức phân luồng thay thế sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với ban ngày, có thể làm gia tăng mức độ thiệt hại cũng như ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, bố trí lực lượng, phương tiện, hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, phương án phân luồng và hướng dẫn giao thông từ xa.

Trong thời gian dừng khai thác, Ban cần yêu cầu các đơn vị thi công chấp hành phương án, không để phương tiện vào tuyến và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tai nạn giao thông.