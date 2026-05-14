Nghiên cứu bổ sung trạm sạc xe điện dọc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 14/5, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Vành đai 4 TPHCM qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Tại dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Ban Quản lý dự án 85, cho biết, đến nay, dự án thành phần 2 cùng dự án thành phần 3 đã đưa tuyến chính vào khai thác. Hiện, tuyến vận hành ổn định, chỉ còn hạng mục cầu vượt kết nối giữa đường 770B với cao tốc sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo nhằm hoàn thiện kết nối về sân bay Long Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà công nhân thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Ban Quản lý dự án 85, các hạng mục phụ trợ như hệ thống giao thông thông minh ITS, đường gom dân sinh, đường quay đầu xe, trạm kiểm soát tải trọng đang tiếp tục được triển khai để hoàn thiện đồng bộ vào giữa năm.

Ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, hơn 16km dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thảm bê tông nhựa mặt đường toàn tuyến, các hạng mục an toàn giao thông đạt khoảng 80% khối lượng và dự kiến hoàn tất trước ngày 16/5. Dự án đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để chuẩn bị thông xe trước ngày 19/5.

Theo UBND thành phố Đồng Nai, dự án Thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 16km, quy mô giai đoạn 1 gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có hệ thống ITS đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý giao thông, điều hành khai thác và giám sát tải trọng phương tiện trên tuyến. Dự án sẽ được đầu tư hệ thống camera giám sát, trạm cân tải trọng, trung tâm điều hành cùng nhiều hạng mục quản lý vận hành hiện đại. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu bổ sung hệ thống trạm sạc xe điện dọc tuyến nhằm đáp ứng xu hướng giao thông xanh trong tương lai.

Sau khi kiểm tra cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoàn công tác tiếp tục khảo sát thực tế dự án Vành đai 4 TPHCM tại khu vực Châu Đức (địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM).

Theo báo cáo của UBND thành phố Đồng Nai, tuyến đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai có chiều dài hơn 46km với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng và được chia thành 2 dự án thành phần.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường báo cáo công tác chuẩn bị thi công dự án Vành đai 4 TPHCM (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong đó, dự án Thành phần 1-2 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Dự án dự kiến thu hồi khoảng 443ha đất, ảnh hưởng đến 9 xã, phường với hơn 1.100 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Dự án Thành phần 2-2 là hạng mục xây dựng tuyến cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức (TPHCM) đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên, có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo kế hoạch, dự án Thành phần 1-2 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm nay. Riêng dự án Thành phần 2-2 dự kiến hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng BOT vào tháng 6 để sớm khởi công.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Sau khi nghe lãnh đạo thành phố Đồng Nai và TPHCM báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư làm rõ những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ các dự án trọng điểm. Đối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Hồng Diên đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát cụ thể tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại như trạm thu phí, khu điều hành và hệ thống vận hành kỹ thuật để bảo đảm khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Đối với dự án Vành đai 4 TPHCM, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn tất thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công theo kế hoạch.