Xe container chở sầu riêng không còn xếp hàng chờ kiểm định ở Đồng Nai

Ngày 7/5, ông Nguyễn Xuân Tiến, Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe và dịch vụ vận tải Đồng Nai, cho biết, từ sáng nay, các xe container chở sầu riêng không còn đỗ ở bến xe. Hiện, trong khuôn viên bến xe chỉ còn vài xe container đậu đợi lấy kết quả kiểm định.

Xe container chở sầu riêng đỗ hàng dài chờ kết quả kiểm định tại đường trung tâm hành chính phường Dầu Giây (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Tiến, trong nhiều ngày qua, nhiều container chở sầu riêng vào bến xe để lấy mẫu kiểm định chất lượng nông sản theo quy định của đối tác.

"Với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, chúng tôi tạo điều kiện cho các xe container ra vào bến, bốc dỡ nông sản lấy mẫu mang đi kiểm định. Mỗi xe đỗ tại bến xe chịu mức phí 70.000 đồng/xe/ngày đêm", ông cho biết.

Đến trưa 7/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường trung tâm hành chính phường Dầu Giây còn khoảng 20-30 xe container chở sầu riêng vẫn còn đỗ theo hướng dẫn của lực lượng công an địa phương.

Theo các tài xế, đây là những xe container được lấy mẫu kiểm định 1-2 ngày trước, đang đợi kết quả. "Đơn vị kiểm định sầu riêng đã chuyển đến địa phương khác nên xe container không còn xếp hàng lấy mẫu như vài ngày trước. Hiện, các xe container còn đậu lại để đợi kết quả kiểm định", một tài xế thông tin.

Bến xe Dầu Giây chỉ còn vài xe container chở sầu riêng (Ảnh: Hoàng Bình).

"Xe tôi lấy mẫu kiểm định từ ngày hôm qua. Tôi phải đỗ lại khu vực Dầu Giây để nhận kết quả. Hôm nay, lực lượng CSGT địa phương đã hỗ trợ, hướng dẫn tài xế di chuyển xe vào những đường vắng, tránh ảnh hưởng đời sống của người dân", anh L.V.N. (ngụ tỉnh Gia Lai) chia sẻ.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực Bến xe Dầu Giây và xử lý vấn đề lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

Theo đó, Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với công an thành phố, phường Dầu Giây kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, làm rõ nguyên nhân ùn tắc giao thông; có phương án giải tỏa ùn tắc.

Công an phường Dầu Giây hướng dẫn xe container chở sầu riêng di chuyển đến tuyến đường vắng đỗ xe (Ảnh: Hoàng Bình).

Sở Công Thương được giao phối hợp với các đơn vị kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường…; xử lý những nội dung liên quan đến việc tập kết lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công an thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện trong ngày 7/5.