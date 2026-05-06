Xử lý tình trạng ùn ứ xe container chở sầu riêng ở Đồng Nai

Chiều 6/5, UBND phường Dầu Giây (thành phố Đồng Nai) có văn bản gửi Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan đề nghị vào cuộc phối hợp xử lý, khắc phục tình trạng ùn ứ hàng trăm xe container chở sầu riêng trên địa bàn phường.

Theo UBND phường Dầu Giây, qua kiểm tra, hiện nay, trên địa bàn phường có rất nhiều xe container dừng, đỗ tại các tuyến đường không đúng quy định. Tại khu vực bến xe Dầu Giây các phương tiện dừng, đỗ để kiểm định sầu riêng rất nhiều, gây sụt lún và làm hư hỏng đường; đồng thời gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác tham gia giao thông, làm mất trật tự giao thông trên địa bàn.

Xe container chở sầu riêng đậu kín bến xe Dầu Giây (Ảnh: Phú Việt).

Chủ tịch UBND phường Dầu Giây giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai, Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị, lãnh đạo Ban Quản lý bến xe Dầu Giây tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định các tuyến đường trên địa bàn và khu vực bến xe.

Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị phường được giao chủ trì, phối hợp Công an phường, các ngành liên quan kiểm tra kiểm tra hoạt động của bến xe Dầu Giây (bến xe Dầu Giây có đủ chức năng tổ chức kiểm định hàng hóa hay không); nếu phát hiện sai phạm phối hợp xử lý theo quy định.

UBND phường Dầu Giây đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường kiểm tra, xử lý các xe container vi phạm Luật giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, nhiều ngày qua, hàng trăm xe container chở sầu riêng đậu chật kín bến xe Dầu Giây, phường Dầu Giây, thành phố Đồng Nai, cao điểm có hôm không còn chỗ đậu buộc lái xe phải điều khiển xe vào các đường dân sinh, đường Khu trung tâm hành chính phường Dầu Giây, tràn ra quốc lộ 1A đậu bên đường. Điều này, gây mất trật tự an toàn giao thông và hư hỏng một số tuyến đường. Các xe tập trung ở khu vực này chờ để đến lượt lấy mẫu kiểm định sầu riêng phục vụ xuất khẩu.